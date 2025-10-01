Windows 11 pourrait enfin desserrer l’étau d’Edge et Bing

Microsoft pourrait permettre à la boîte de recherche de la barre des tâches de Windows 11 d’ouvrir le navigateur et le moteur de recherche définis par défaut, au lieu d’imposer Edge et Bing

Cette information repose sur des indices repérés dans une version de test préliminaire du navigateur Edge

Dans l’Espace économique européen (EEE), ce changement est déjà effectif. Cela alimente l’espoir de le voir bientôt déployé à l’échelle mondiale

Microsoft pourrait bien s’apprêter à modifier un aspect très attendu de Windows 11 : faire en sorte que la boîte de recherche ouvre une requête dans le navigateur web par défaut du système d’exploitation, au lieu d’Edge.

D’après Windows Latest, certaines balises dans une version test du navigateur Edge (dans le canal Canary) suggèrent que Microsoft travaille sur cette fonctionnalité, même si rien ne garantit qu’elle verra le jour.

Les balises en question semblent liées à des fonctions du "WSB", autrement dit la boîte de recherche de Windows – celle située dans la barre des tâches – selon l’interprétation de Windows Latest. Cette hypothèse paraît crédible (même si techniquement, WSB pourrait aussi désigner Windows Sandbox, ce qui ne correspond pas au contexte).

L’une des balises indique que le navigateur par défaut serait utilisé depuis la boîte de recherche, au lieu d’Edge. Une autre prévoit l’usage du moteur de recherche par défaut au lieu de Bing. Et Windows Latest a également repéré une balise combinant ces deux comportements.

Dans ce dernier cas, une recherche effectuée depuis la barre des tâches qui aboutit à un résultat web ouvrirait non pas Edge et Bing automatiquement, mais bien le navigateur et le moteur définis comme préférés (Chrome et Google, ou Firefox et DuckDuckGo, par exemple).

Ces éléments sont pour l’instant dissimulés dans Edge, mais ils pourraient correspondre à des évolutions plus larges de Windows 11, où Microsoft respecterait enfin les choix de l’utilisateur en matière d’applications par défaut.

Vers un traitement équitable entre utilisateurs Windows

(Image credit: Foxy burrow / Shutterstock / Microsoft)

Respecter les services et applications choisis par défaut devrait aller de soi, et pourtant ce n’est pas le cas. Microsoft continue de favoriser systématiquement son propre navigateur et son moteur de recherche dans Windows 11, chaque fois que l’occasion se présente. Cela dérange une partie des utilisateurs, mais la situation perdure depuis longtemps.

Toutefois, ce n’est pas vrai partout. Récemment, Microsoft a modifié Windows 11 dans l’EEE (Espace économique européen) pour respecter les choix de navigateur et de moteur de recherche dans la boîte de recherche. Une obligation imposée par la législation européenne, notamment le Digital Markets Act.

Ce potentiel changement viserait donc à harmoniser l’expérience pour les utilisateurs situés hors d’Europe. Ce serait un progrès majeur pour Microsoft, et une décision probablement très bien accueillie. Elle atténuerait aussi la perception croissante d’un Windows 11 à deux vitesses, selon les régions. Une impression déjà renforcée par le fait que l’extension gratuite des mises à jour de Windows 10 concerne uniquement l’EEE.

Il convient toutefois de rester prudent. Ces indices restent très flous, et les balises repérées dans une version expérimentale d’Edge offrent des signaux encore trop vagues. Leur signification exacte reste incertaine.

Malgré tout, ces signaux laissent entrevoir une possible évolution dans la bonne direction. À suivre de près.