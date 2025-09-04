Windows 11 : la mise à jour 25H2 approche, mais l’occasion semble gâchée alors que Windows 10 vit ses derniers instants

La mise à jour 25H2 de Windows 11 est désormais disponible dans le canal Release Preview

Il s’agit de la dernière étape de test, ce qui signifie que son déploiement est imminent

Elle n’apportera cependant pas de nouveautés majeures – ce qui ressemble à une occasion manquée pour convaincre les utilisateurs de migrer depuis Windows 10

Windows 11 version 25H2 entre dans sa phase finale de test avant la publication de la mise à jour annuelle prévue cette année, ce qui laisse penser que son arrivée est proche.

Mais pour ceux qui espèrent une vague de nouveautés, il vaut mieux modérer les attentes : cette version n’introduira pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités.

Microsoft a annoncé la disponibilité de la build 26200.5074, correspondant à la mise à jour 25H2, dans le canal Release Preview – dernière étape avant la diffusion publique.

Pour l’heure, aucun ajout notable n’est mentionné dans le billet officiel. Microsoft y évoque surtout la suppression de certains éléments, notamment PowerShell 2.0 et quelques fonctionnalités qui concernent surtout les utilisateurs avancés et les entreprises, sans impact pour le grand public.

Cela signifie-t-il que Windows 11 25H2 n’apportera rien ? Pas exactement. Microsoft prépare bien quelques nouveautés, mais elles seront déployées progressivement sur les PC Windows 11 avant même la sortie de 25H2.

Comme déjà confirmé, cette mise à jour sera proposée sous la forme d’un « enablement package » : les nouvelles fonctions sont déjà présentes en arrière-plan dans Windows 11, et l’installation finale se contentera d’activer ces capacités.

(Image credit: Foxy burrow / Shutterstock / Microsoft)

Une mise à jour un peu terne et mal programmée ?

Même si la liste exacte des nouveautés reste inconnue, tout indique que la 25H2 ne sera pas un grand cru. Les « enablement packages » servent justement à livrer des mises à jour mineures. La version apportera donc quelques ajustements et ajouts, mais rien de révolutionnaire.

Il est probable que les fonctionnalités les plus marquantes – pour peu qu’elles existent – concernent l’intelligence artificielle et soient réservées aux PC Copilot+, ce qui limiterait leur portée.

D’une certaine manière, le calendrier surprend. Alors que Microsoft cherche à pousser les utilisateurs de Windows 10 à migrer, une mise à jour plus ambitieuse aurait été logique pour attirer l’attention. Un nouveau lot de fonctions inédites aurait pu inciter les hésitants à franchir le pas avant la fin du support de Windows 10.

Ce choix ressemble donc à une occasion manquée. Microsoft suit toutefois un calendrier de développement strict, et il se trouve que la 25H2 tombe ainsi.

Avec l’année supplémentaire de support offerte pour Windows 10 (sous conditions), on peut aussi imaginer que la firme réserve ses cartouches pour la 26H2, qui pourrait marquer un tournant plus important – voire coïncider avec le lancement d’un hypothétique Windows 12.

Reste qu’un avantage d’une mise à jour mineure est sa relative stabilité. Contrairement à Windows 11 24H2, qui avait introduit de profonds changements techniques et connu une série de bugs, la 25H2 ne devrait pas provoquer de désagréments majeurs.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle immédiate est claire : Windows 11 25H2 est presque là, avec une sortie très probable en octobre, sous réserve que la phase de test se déroule comme prévu.