Windows 10 étend son support, mais pas pour tous les utilisateurs
Microsoft serre la vis sur les utilisateurs sans compte officiel
- Microsoft a révélé une nouvelle subtilité concernant le fonctionnement de l’année supplémentaire de mises à jour gratuites pour Windows 10
- Il sera nécessaire de rester connecté à un compte Microsoft de manière continue
- Cette mesure vise à empêcher l’activation des mises à jour prolongées via un compte Microsoft, puis le basculement vers un compte local pour le reste de l’année
Un nouveau rebondissement est venu s’ajouter à la saga déjà bien mouvementée du support étendu de Windows 10. Une précision supplémentaire a été apportée sur le fonctionnement de cette année gratuite de mises à jour de sécurité, et elle risque de déplaire à certains.
Même l’offre sans contrepartie récemment évoquée pour les résidents de l’Espace économique européen (EEE) impose une connexion à un compte Microsoft. Et cela semble concerner bien plus que la simple inscription initiale au programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU).
Comme le rapporte Windows Latest, Microsoft a confirmé que les utilisateurs de l’ESU devront non seulement se connecter à leur compte Microsoft pour bénéficier de l’offre, mais également rester connectés à ce compte au moins une fois tous les 60 jours.
Microsoft a précisé au site spécialisé : « Si votre compte Microsoft (MSA) n’est pas utilisé pour se connecter pendant une période de 60 jours, les mises à jour ESU seront interrompues. Il faudra alors se réinscrire en se reconnectant avec le même compte MSA. »
Pour rappel, Windows 10 cessera d’être pris en charge à partir du 14 octobre 2025, et l’ESU représente la seule option permettant de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2026.
Pas d’astuce avec un compte local – ou presque
Dans les faits, cette mesure vise à empêcher les utilisateurs de profiter des mises à jour étendues de Windows 10 après octobre 2025 tout en utilisant un compte local. Autrement dit, une installation de Windows 10 non liée à un compte Microsoft.
Certains ont pu imaginer qu’il suffisait de créer un compte Microsoft, s’y connecter pour activer les ESU, puis repasser à un compte local et oublier l’existence du compte Microsoft – contournant ainsi l’obligation.
Cette méthode ne fonctionnera pas, car Microsoft vérifiera régulièrement si la session est toujours connectée au compte Microsoft utilisé lors de l’inscription à l’ESU.
Bien sûr, il resterait possible de s’inscrire, repasser à un compte local, se reconnecter deux mois plus tard, puis recommencer. Mais cette manipulation fastidieuse semble précisément ce que Microsoft cherche à décourager en imposant cette règle.
Il n’est pas encore clair si Microsoft prévoit également de vérifier, hors d’Europe, si les paramètres de l’ordinateur continuent d’être synchronisés avec OneDrive, condition imposée à ceux qui résident hors EEE pour bénéficier de l’offre gratuite. Les utilisateurs situés dans l’EEE ne sont pas soumis à cette contrainte, en raison du Règlement sur les marchés numériques, qui a obligé Microsoft à adapter certains aspects de Windows dans la région. (À noter qu’un changement récemment appliqué à Edge et Bing en Europe pourrait bientôt s’étendre au reste du monde – ce qui serait une bonne nouvelle.)
Enfin, même ceux qui paient pour le support prolongé – au tarif de 30 dollars pour l’année, ou équivalent local – doivent disposer d’un compte Microsoft, et semblent eux aussi concernés par les vérifications bimestrielles mentionnées ici.
