Les premiers produits Apple avec puce M5 pourraient arriver cette semaine

D’après un nouveau rapport, trois nouveaux produits Apple pourraient être dévoilés cette semaine

Chacun d’eux intégrerait la puce M5, accompagnée de quelques autres changements

Selon certaines rumeurs, d’autres lancements seraient déjà prévus pour début 2026

Le mois de septembre a été marqué par la présentation des nouveaux iPhone, Apple Watch et autres appareils. Apple semble désormais prêt à enchaîner avec ses lancements traditionnels d’octobre. Les dernières fuites indiquent que ces annonces tourneront autour de la nouvelle puce M5, appelée à équiper aussi bien les iPad que les MacBook ou le casque Vision Pro.

Le journaliste Mark Gurman, dans sa newsletter Power On, affirme qu’Apple pourrait lever le voile sur ces produits dès cette semaine. Pour celles et ceux qui souhaitent savoir à quoi s’attendre, les rumeurs les plus récentes sont regroupées ci-dessous, juste à temps pour la potentielle date de lancement.

1. MacBook Pro M5

(Image credit: Future)

Apple a l’habitude de lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro en octobre, et cela semble de nouveau être le cas cette année. Toutefois, les changements annoncés seraient minimes, la nouveauté principale étant l’introduction de la puce M5. Cette dernière promet des gains de performance et d’efficacité énergétique par rapport à la M4 précédente.

Celles et ceux qui espéraient un vrai tournant risquent cependant d’être déçus. Des rumeurs font état d’un MacBook Pro repensé avec écran OLED et châssis plus fin, mais ce modèle ne devrait pas voir le jour avant l’arrivée de la puce M6.

Un point notable concerne la stratégie d’Apple autour de la gamme M5 : le lancement pourrait être échelonné. Autrement dit, le modèle standard équipé de la M5 serait présenté cette semaine, tandis que les versions MacBook Pro intégrant les puces M5 Pro et M5 Max ne seraient attendues que début 2026.

Les raisons de ce découpage ne sont pas encore claires, mais AppleInsider rapporte avoir obtenu confirmation de ce calendrier auprès de sources internes familières du développement de macOS Tahoe et des tests matériels en cours.

2. iPad Pro M5

(Image credit: Romancev768)

Début octobre, le monde de la tech a été secoué par la fuite de l’iPad Pro M5, encore non annoncé, entre les mains de deux YouTubeurs russes. Ces derniers ont publié des vidéos montrant le déballage complet et l’examen du produit.

Les tablettes semblaient pleinement fonctionnelles et authentiques, bien qu’elles ne soient pas encore commercialisées, ce qui suggérait un lancement imminent. Cette hypothèse a été renforcée par une fuite apparue sur le site d’AT&T, qui laisse entendre que les précommandes du nouvel iPad Pro M5 seront bientôt ouvertes.

D’après les tests effectués par l’un des YouTubeurs, la puce M5 offrirait des performances en hausse de 10 % en monocœur, 16 % en multicœur et une amélioration graphique de 34 % par rapport à la puce M4.

On peut supposer que la version M5 du MacBook Pro bénéficiera d’un gain similaire. Tout comme ce dernier, l’iPad Pro M5 devrait se limiter à cette mise à jour de puce, sans transformation majeure du produit.

3. Une mise à jour du Vision Pro

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le casque Vision Pro n’a pas rencontré le succès escompté par Apple. Un second modèle pourrait-il changer la donne ? Les rumeurs laissent planer le doute. Le Vision Pro 2 intégrerait bien une puce M5 plus rapide et une sangle améliorée pour plus de confort à long terme, mais peu d’autres modifications sont prévues.

Malheureusement, cela signifie qu’Apple ne semble pas prêt à résoudre certains des problèmes majeurs qui ont affecté le premier modèle. Si une nouvelle sangle est une bonne nouvelle, le poids du casque resterait inchangé. Le prix aussi fait débat, d’autant que la version moins onéreuse du Vision Pro aurait été repoussée, Apple préférant se concentrer sur ses futures lunettes de réalité augmentée.

Résultat : trois produits devraient bénéficier cette semaine d’améliorations mineures plutôt que de véritables refontes. Et d’autres nouveautés figurent déjà sur la feuille de route. D’après Gurman, des versions mises à jour du HomePod mini, de l’AirTag et de l’Apple TV seraient également en préparation, tout comme l’iPhone 17e, un MacBook Air M5 ainsi que les modèles MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max. Leur arrivée pourrait toutefois attendre l’année prochaine.