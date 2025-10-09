Le MacBook Pro M5 pourrait arriver plus vite que prévu

Le MacBook Pro M4 commence à se faire rare sur le site d’Apple

Ce manque de stock pourrait annoncer l’arrivée imminente du modèle M5

Il ne faudrait toutefois pas s’attendre à plus qu’une simple mise à jour technique

Le MacBook Pro M5 alimente les rumeurs depuis plusieurs mois, mais tout porte à croire que son lancement est désormais imminent. Selon un rapport récent, le nouvel ordinateur portable d’Apple pourrait faire son apparition dès ce mois-ci.

Cela ne surprendrait pas vraiment, Apple ayant l’habitude de sortir ses nouveaux MacBook Pro à l’automne. Mais l’anticipation ne repose pas uniquement sur les précédentes sorties. Le célèbre informateur Mark Gurman a récemment mis en lumière un indice révélateur : Apple préparerait activement la sortie du MacBook Pro M5.

Comme Gurman l’a souligné sur X, le modèle d’entrée de gamme de 14 pouces avec puce M4 affiche une disponibilité très limitée sur le site d’Apple, avec des livraisons désormais repoussées entre le 23 et le 28 octobre. Un signe souvent interprété comme une gestion de stock typique en amont du remplacement d’un produit. Si les livraisons du MacBook Pro M4 sont attendues pour la fin octobre, cela pourrait correspondre à l’arrivée de la version M5.

Gurman précise également que l’iPad Pro M4 subit les mêmes tensions d’approvisionnement. Ce modèle est lui aussi attendu dans une version M5, ce qui renforce l’hypothèse d’un double lancement à venir. Les deux appareils ciblés par les rumeurs de renouvellement – MacBook Pro et iPad Pro – partagent en effet le même état de pénurie sur la boutique Apple.

Un lancement en plusieurs temps

(Image credit: Apple)

La mise à jour M5 du MacBook Pro ne devrait apporter qu’un changement mineur, la nouvelle puce étant la seule évolution notable prévue. L’écran OLED et un nouveau châssis restent envisagés, mais pas avant le modèle M6 attendu en 2026.

Si cette sortie reste planifiée pour 2026, le M5 MacBook Pro pourrait remettre en question ce calendrier. Plusieurs indices laissent penser qu’Apple pourrait lancer uniquement le modèle de base en 2025, en réservant les versions M5 Pro et M5 Max pour l’année suivante.

Les délais de livraison du MacBook Pro M4 tendent à appuyer cette hypothèse. Seule la version d’entrée de gamme semble affectée, tandis que les modèles M4 Pro et M4 Max restent disponibles. Cela suggère un retrait progressif de la version de base, tandis que les modèles haut de gamme continueraient leur cycle actuel. Un lancement échelonné semble donc probable.

Si Apple décide de réserver les variantes les plus puissantes à 2026, le MacBook OLED pourrait également être repoussé à 2027. Bien que la firme ait déjà sorti deux générations de MacBook Pro la même année – c’était le cas en 2023 avec les M2 et M3 – cela reste très inhabituel.

Rien ne sera confirmé avant l’annonce officielle des premiers MacBook Pro M5. Un événement Apple en octobre paraît peu probable. MacBook Pro, iPad Pro, Vision Pro… plusieurs produits attendent une mise à jour, mais les évolutions seraient trop modestes pour justifier une keynote. Un simple communiqué de presse semble donc plus plausible. Il ne reste plus qu’à surveiller la prochaine annonce.