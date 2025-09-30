Le MacBook Pro M5 se rapproche, mais faut-il attendre le M6 ?

Un nouveau rapport affirme que le MacBook Pro M5 approche de sa date de lancement

Apple prévoirait également de nouveaux MacBook Air et moniteurs de bureau, selon la même source

Le futur MacBook Pro M6 attendu l’année prochaine pourrait représenter un meilleur investissement

Apple a pour habitude de sortir ses nouveaux modèles de MacBook Pro en octobre ou novembre. Pourtant, certaines rumeurs évoquent aujourd’hui un lancement du MacBook Pro M5 repoussé au début de l’année 2026. Pour celles et ceux qui attendaient des nouvelles plus concrètes, une mise à jour récente vient d’apporter un peu de clarté sur le sujet.

D’après la dernière newsletter Power On du journaliste Mark Gurman (Bloomberg), Apple s’apprêterait à lancer la production en masse du MacBook Pro, du MacBook Air et de deux moniteurs Mac. Cela laisse présager une vague importante de nouveaux produits dans l’écosystème macOS.

En ce qui concerne la date de sortie, Gurman évoque une fenêtre de commercialisation située « entre la fin de cette année et le premier trimestre de l’année prochaine ». Alors que le mois d’octobre approche à grands pas, un lancement dès le mois prochain semble peu probable, d’autant que la production n’aurait pas encore réellement commencé. Une sortie entre décembre et mars semble donc plus plausible.

En lisant entre les lignes, un lancement en 2026 pour l’ensemble de ces produits semble être le scénario le plus réaliste. Le MacBook Air est généralement commercialisé au printemps, entre mars et mai, et si le MacBook Pro suit un calendrier de production similaire, il ne serait pas surprenant de les voir débarquer au même moment. Cela reste hypothétique, mais le raisonnement tient la route.

Faut-il vraiment attendre ?

(Image credit: Romancev768)

Faut-il se précipiter sur le MacBook Pro M5 dès sa sortie ? Le nouveau processeur M5 devrait logiquement offrir un gain en performance et en efficacité énergétique, mais à ce stade, les autres nouveautés pressenties semblent très limitées. Les rumeurs sont également peu nombreuses du côté du MacBook Air et des moniteurs, rendant difficile toute projection précise.

En revanche, une refonte plus ambitieuse du MacBook Pro serait prévue pour la fin de l’année 2026. Ce futur modèle équipé d’une puce M6 promettrait plusieurs évolutions majeures, le rendant probablement plus intéressant à moyen terme.

Parmi les changements annoncés figureraient un écran OLED avec fonction tactile, un châssis plus fin, ainsi qu’une puce M6 gravée en 2 nm, une finesse qui pourrait offrir un gain substantiel en performances.

En l’absence d’urgence pour changer de machine, il pourrait donc être judicieux d’attendre la sortie du MacBook Pro M6 prévue pour la fin 2026, comme l’indiquent les rumeurs actuelles. D’autant que les modèles M5 et M6 pourraient très bien être lancés la même année, ce qui limiterait l’attente.

Apple a déjà procédé de la sorte par le passé. En mai 2020, le MacBook Pro 13 pouces (Intel 10e génération) avait été lancé, suivi en novembre de la même année par le tout premier MacBook Pro équipé de la puce M1. Il n’y a évidemment aucune garantie que la marque procède de la même manière cette fois, mais un tel scénario reste envisageable si la sortie du M5 est effectivement repoussée à début 2026.