Panique dans Windows 11 : Microsoft promet de “gérer” le problème

Microsoft a publié un nouveau document de support concernant les mises à jour de pilotes

Il y est précisé que Windows 11 est désormais capable de gérer les pilotes en double

Il n’y a donc plus lieu de s’inquiéter en cas de doublon apparent de pilotes ou de dates de publication étrangement anciennes – le système d’exploitation se charge de tout

Certains ont peut-être déjà remarqué, sous Windows 11, la présence de plusieurs pilotes identiques avec des versions différentes, ou d’autres bizarreries comme des dates de sortie datant de plusieurs décennies. Microsoft rassure : aucun souci à se faire.

Le site Windows Latest a repéré un nouveau document publié par Microsoft, intitulé « Comprendre les mises à jour de pilotes », qui aborde précisément ce sujet des doublons (et d’autres cas de figure).

Avec les pilotes fournis par des tiers – comme AMD, Intel, Nvidia, Qualcomm ou encore les fabricants de PC portables – certaines anomalies peuvent survenir.

Windows Latest donne un exemple concret : un pilote HP pour un « composant logiciel » (application ou service pour ordinateur portable HP) apparaît sous deux formes. L’un est en version 1.xx, l’autre en version 4.xx. À première vue, on pencherait pour le second, en supposant que la version la plus élevée est la plus récente – ce qui semble logique (il est rare de repasser d’une version 4 à une version 1).

Mais que faut-il faire dans ce cas ? Choisir la version la plus récente ? Peut-être… sauf si les numéros de version sont mal attribués. Microsoft rappelle aussi qu’un pilote peut être accompagné d’une date très ancienne à cause d’une erreur du fabricant.

Dès lors, une question se pose : pourquoi l’ancien pilote est-il toujours visible ?

De nombreuses interrogations peuvent surgir, mais Microsoft apporte une réponse simple : avec Windows 11 24H2 et 25H2, inutile de s’inquiéter, même si deux pilotes portent des numéros différents – ou même si les doublons ont exactement le même numéro. Le système sait déterminer lequel installer, et le fera automatiquement.

Microsoft explique : « Selon le fournisseur du pilote, les numéros de version personnalisés peuvent ne pas être intuitifs. Cependant, Windows sait quand installer les différents pilotes, même si les numéros paraissent plus anciens ou en double. »

La société précise également : « Les dates des pilotes peuvent sembler anciennes, mais ce n’est pas nécessairement vrai. La date du pilote est une information descriptive fixée par le fournisseur, et elle peut correspondre à n’importe quelle date. Pour choisir quel pilote installer, Windows Update s’appuie sur les informations de ciblage définies dans les fichiers du pilote. Cela permet au fabricant de recommander le meilleur pilote, quelle que soit la date indiquée. »

Faire confiance à Windows

(Image credit: TechRadar)

En résumé, Windows 11 est désormais capable de gérer tout seul les incohérences liées aux mises à jour de pilotes. Plus besoin de trier ou de deviner quoi installer. Reste à faire confiance à Windows 11 pour que tout fonctionne comme prévu – même si, comme toujours, un bug peut se glisser, y compris dans Windows Update.

Ceci étant dit, il reste possible de reprendre la main. De nombreux pilotes apparaissent dans la section « mises à jour facultatives » de Windows Update, comme dans l’exemple des pilotes HP cité plus haut.

Autre option : se rendre directement sur le site officiel du fabricant concerné pour vérifier s’il existe une version plus récente. Cela permet d’obtenir le pilote le plus à jour possible, en évitant tout retard de validation par Microsoft. (Attention toutefois aux versions bêta, parfois récentes mais encore en phase de test – elles sont en général signalées comme telles, et mieux vaut les éviter si la stabilité est une priorité.)

Il faut savoir que les fabricants doivent conditionner leurs pilotes et les faire certifier par Microsoft avant qu’ils ne soient diffusés sur les PC Windows 11 – une procédure qui peut prendre du temps. Ainsi, Windows Update n’est pas toujours le moyen le plus rapide, ni le plus adapté en cas d’urgence (comme une faille de sécurité critique), mais il reste le plus pratique. Et surtout, les pilotes proposés par Windows sont validés et censés être les plus stables.

Dans certains cas, notamment pour les cartes graphiques, il est clairement préférable d’obtenir les pilotes directement auprès des fabricants (AMD, Intel, Nvidia). Toutefois, il peut être sage d’attendre quelques jours après la sortie d’un nouveau pilote pour observer les retours des premiers utilisateurs – et s’assurer qu’aucun bug majeur ne s’est glissé dans la version fraîchement publiée.