Le flop silencieux de Windows 11 dans les entreprises

La migration vers Windows 11 reste lente alors que les entreprises continuent de s’appuyer sur des parcs informatiques vieillissants

Dell anticipe une stagnation des ventes de PC, tandis que la demande en serveurs affiche une croissance marquée

Les prix des mémoires augmentent fortement, les fabricants réorientant leur production vers des composants destinés à l’intelligence artificielle

Dell tire la sonnette d’alarme : la transition de Windows 10 vers Windows 11 est largement en deçà des attentes.

Dans ses derniers résultats financiers, l’entreprise révèle que le taux actuel de migration est inférieur de dix à douze points à celui observé lors du passage au précédent système d’exploitation.

Pour cette raison, Dell prévoit des ventes de PC stables l’an prochain, même si environ 500 millions de machines ne sont pas compatibles avec Windows 11 en raison de limitations matérielles.

Un cycle de renouvellement lent dans tout le secteur PC

Selon Dell, beaucoup de ces appareils restent suffisamment fonctionnels pour que les organisations reportent leur remplacement. Ce constat s’étend à toutes les catégories, des ordinateurs de bureau jusqu’aux mini-PC.

Les résultats les plus solides concernent les unités serveurs et réseaux, avec des commandes d’équipements axés sur l’IA dépassant les douze milliards de dollars au dernier trimestre.

Le chiffre d’affaires lié aux serveurs et aux réseaux a bondi de 37 % sur un an, porté par une demande en matériel plus dense permettant de remplacer des infrastructures obsolètes.

La firme indique que l’augmentation des besoins en mémoire et en stockage entraîne une hausse du coût des systèmes, dans un contexte où les prix de la RAM et de la NAND grimpent en flèche, les fabricants privilégiant les composants IA.

Pour limiter l’impact de ces pénuries, Dell entend s’appuyer sur les pratiques mises en place pendant la pandémie et les récentes évolutions douanières.

L’entreprise assure à ses investisseurs que son modèle opérationnel lui permet d’ajuster les prix, de modifier les configurations, ou d’orienter les clients vers d’autres produits en fonction des disponibilités.

Un chiffre d’affaires trimestriel de 27 milliards de dollars a été enregistré, soit une hausse annuelle de 11 %. Dell prévoit 31,5 milliards au trimestre suivant, et plus de 111 milliards pour l’exercice fiscal 2026.

Une part importante de cette croissance devrait provenir du remplacement des serveurs, de nombreux clients utilisant encore des systèmes de quatorzième génération.

Les modèles actuels de dix-septième génération viendront remplacer plusieurs appareils plus anciens, chacun affichant un prix de vente plus élevé en raison de besoins accrus en mémoire et stockage.

Nutanix, l’un des partenaires de Dell, a également enregistré une croissance de son chiffre d’affaires sur un an, accompagnée d’un mouvement continu de sa clientèle s’éloignant de VMware.

La direction souligne que de nombreux clients recherchent une plus grande flexibilité pour aligner les échéances de licences sur leurs calendriers de migration. Elle note également que les pénuries persistantes de mémoire pourraient freiner les efforts d’expansion, même si de futures intégrations avec des stockages externes devraient favoriser une adoption plus large.

Dell affirme pouvoir absorber la faiblesse de la demande en ordinateurs portables professionnels grâce à sa solidité sur le marché des équipements pour entreprises.

Les commandes de serveurs dédiés à l’IA ont dépassé les 12 milliards de dollars sur le trimestre, tandis que les revenus des activités serveurs et réseaux ont progressé de 37 %, ce qui montre que la demande en infrastructures de calcul reste forte, même si certains acteurs tardent à renouveler leurs machines.

La situation semble indiquer que les entreprises privilégient les mises à niveau d’infrastructures plutôt que les transitions vers de nouveaux systèmes d’exploitation.

Beaucoup d’entre elles attendent sans doute que les pénuries de composants et les tensions sur les prix s’atténuent avant d’engager un renouvellement massif de leur parc informatique.

Via The Register