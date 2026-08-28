La cyberrésilience en action

De nombreuses organisations surestiment leur état de préparation en matière de cybersécurité ; il existe pourtant un écart important entre leur niveau de confiance et leurs capacités réelles. Selon le rapport *Dell Cyber ​​Resilience Global Insights*, qui a interrogé 850 responsables informatiques dans le monde, si la plupart affirment disposer d'une stratégie de résilience, seules 46 % d'entre elles parviennent à se rétablir efficacement après une attaque. Un excès de confiance et une focalisation exclusive sur la prévention exposent les organisations à des interruptions de service prolongées. Une véritable résilience cyber exige des stratégies matures intégrant des pratiques de sécurisation, de détection et de rétablissement ; or, des obstacles tels qu'une visibilité limitée, une protection insuffisante des sauvegardes et des lacunes dans les processus de rétablissement entravent l'efficacité des interventions. En intégrant l'intelligence artificielle, l'automatisation et des tests réguliers, les organisations peuvent renforcer leurs capacités de rétablissement, combler l'écart de confiance et garantir la continuité de leurs activités face à l'évolution des menaces.

Comblez vos lacunes en matière de résilience cyber

Type de document : Rapport

Longueur du document : 25 pages