Fiche technique de la solution de virtualisation PowerVault ME5

Dell PowerVault ME5 offre une solution de stockage hautes performances et économique, spécialement conçue pour les environnements virtualisés tels que VMware vSphere et Microsoft Hyper-V. Avec jusqu'à 800 000 IOPS, des contrôleurs en mode actif-actif et des options de connectivité flexibles (iSCSI, Fibre Channel, SAS), le ME5 simplifie la gestion du stockage tout en garantissant une fiabilité de classe entreprise à un prix abordable. La solution assure une intégration fluide, une hiérarchisation automatisée et des fonctionnalités natives de protection des données qui évoluent en fonction des besoins de votre entreprise, sans peser sur votre budget.

Type de document : Fiche de présentation de solution

Longueur du document : 2 pages