Fiche de présentation de la solution Dell PowerProtect One
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PowerProtect One simplifie la cyber-résilience grâce à une plateforme intelligente unique, unifiant la gestion, l'orchestration, le stockage sécurisé et protégé ainsi qu'une intégration fluide à l'écosystème, pour une protection plus rapide et plus fiable.
Type de document : Présentation de la solution
Longueur du document : 3 pages
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