Relever les défis liés aux données d'IA d'entreprise à grande échelle grâce à la plateforme de données d'IA de Dell

Surmontez les défis complexes liés à l'infrastructure et bâtissez une base évolutive qui transforme vos données fragmentées en puissants leviers de croissance. L'IA révolutionne les industries, mais les silos de données, la hausse des coûts et la rigidité des infrastructures freinent souvent son développement.

L'étude « Relever les défis des données d'IA en entreprise à grande échelle » explique comment la plateforme de données IA de Dell élimine ces obstacles, permettant aux organisations d'exploiter l'IA en toute confiance. Découvrez comment l'approche modulaire de Dell intègre des moteurs de données avancés, un stockage haute performance et une orchestration transparente pour répondre aux exigences spécifiques des charges de travail d'IA, de l'ingestion et de l'entraînement à l'inférence et au réglage fin. Apprenez à éliminer les goulots d'étranglement, à réduire la complexité et à pérenniser votre infrastructure d'IA grâce à des solutions comme PowerScale, ObjectScale et Project Lightning.

Dans ce rapport de NAND Research, vous découvrirez comment la plateforme de données IA de Dell :

transforme les silos de données fragmentés en une base de stockage unifiée et évolutive, optimisée pour l'IA ;

aligne les performances, la capacité et la sécurité du stockage sur les exigences des charges de travail d'IA modernes ;

Simplifie les opérations grâce à une intégration complète du pipeline et une cyber-résilience intégrée. Que vous lanciez vos premières initiatives d'IA ou déployiez des solutions à l'échelle de l'entreprise, ce guide vous montre comment Dell Technologies peut vous aider à exploiter pleinement le potentiel de l'IA, de manière sécurisée, efficace et à grande échelle.

Découvrez comment Dell simplifie l'infrastructure d'IA de votre entreprise.