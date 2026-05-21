Bénéficiez de la flexibilité requise par les charges de travail modernes et diversifiées grâce à Dell PowerStore

La gestion de données diverses et en constante augmentation exige une solution de stockage flexible et performante. L'infrastructure désagrégée de Dell PowerStore offre une réduction des données et des performances supérieures, vous permettant d'optimiser vos coûts et d'éviter la dépendance à un fournisseur unique. Comparé aux solutions HCI traditionnelles, PowerStore génère des économies importantes en vous permettant de faire évoluer les ressources de stockage et de calcul indépendamment. Votre entreprise peut ainsi gérer les charges de travail modernes et traditionnelles avec une efficacité accrue et un coût total de possession réduit.

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