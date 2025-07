Le mode portable de Windows 11, longtemps évoqué, vient d’être repéré en phase de test

Il reste toutefois caché en arrière-plan dans les versions préliminaires du système

Cela suggère que Microsoft accélère le développement de cette fonctionnalité, peut-être dans le but de la rendre prête à temps pour le lancement de l’Asus Xbox Ally

Le mode portable de Windows 11 pourrait arriver plus tôt que prévu, à en croire certains indices retrouvés dans une version test récente du système d’exploitation.

Ce mode viserait à optimiser Windows 11 pour les consoles de jeu portables, comme la future Asus ROG Xbox Ally, en transformant l’interface pour la rendre plus adaptée aux petits écrans et aux contrôles via manette, plutôt que via souris.

Un leaker connu sur X, sous le pseudonyme PhantomOfEarth, a repéré ce qui semble être l’écran de configuration initiale du mode portable de Windows 11, comme le montre la publication ci-dessous.

Cette découverte provient de la build 26100.4762 de Windows 11, récemment déployée dans le canal Release Preview (la dernière étape avant la version finale du système).

Le site Windows Latest a relayé cette publication, tout en menant ses propres recherches sur d’autres versions préliminaires (notamment dans le canal Dev, utilisé pour les tests plus en amont), révélant des références à une interface optimisée pour les manettes. (Ainsi qu’un « environnement hôte cloud » pour un « appareil basé sur une manette », déclenchant automatiquement l’activation de cette interface dédiée aux boutons et commandes physiques).

Un autre utilisateur de X, dans ce même fil, a également signalé la présence de mentions spécifiques aux « consoles portables de jeu » dans le code de Windows 11, ce qui indique que Microsoft investit actuellement beaucoup d’efforts pour adapter son système d’exploitation à ce nouveau format portable.

Microsoft passe à la vitesse supérieure

(Image credit: Microsoft / Asus)

De nombreuses critiques ont été formulées à l’égard de l’utilisation de Windows 11 sur les consoles de jeu portables, le système n’étant pas conçu pour les petits écrans. Ce qui fonctionne parfaitement sur un grand moniteur peut s’avérer peu pratique, voire frustrant, sur un appareil compact, surtout face à SteamOS, dont l’interface est pensée pour le jeu mobile.

Un mode dédié aux consoles portables, capable de résoudre une partie des contraintes liées à Windows 11 dans ce contexte, est évoqué depuis longtemps. Et tout indique aujourd’hui qu’il se rapproche concrètement.

Il n’est pas étonnant de voir Microsoft appuyer sur l’accélérateur, d’autant que l’Asus Xbox Ally est attendue pour la fin de l’année – même si aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée.

Microsoft semble vouloir aller plus loin dans l’optimisation de Windows 11 pour les formats portables, notamment via des évolutions de l’application Xbox et de la Game Bar.

Même si les lignes de code évoquées ici apparaissent dans une version Release Preview (donc en phase avancée de test), elles restent cachées en arrière-plan. Il ne faut donc pas s’attendre à un déploiement immédiat.

Mais les prochaines étapes de développement devraient se dévoiler petit à petit, bien avant l’arrivée de la Xbox Ally – en espérant que son prix reste raisonnable, même si les premières rumeurs n’encouragent pas l’optimisme.