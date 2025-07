Les prix des ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X auraient fuité en ligne

Le modèle ROG Xbox Ally serait affiché à 599 €, tandis que la version ROG Xbox Ally X atteindrait 899 €

Si ces montants se confirment, il s’agirait des consoles Xbox les plus chères jamais proposées

Les informations tarifaires concernant les ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X auraient été divulguées en ligne. D’après le média espagnol 3djuegos, relayé par GamesRadar, ces prix auraient été repérés sur des boîtes produits apparaissant sur Google.

Il semblerait que la ROG Xbox Ally soit proposée à 599 €, contre 899 € pour la ROG Xbox Ally X, un positionnement tarifaire qui en ferait les consoles les plus onéreuses de l’univers Xbox.

Ces prix correspondent également à ceux des modèles originaux Asus ROG Ally et Asus ROG Ally X commercialisés en Europe. Depuis, les indications ont été supprimées, mais les boîtes renvoyaient initialement vers le site officiel d’Asus, ce qui laisse penser que la marque aurait partagé ces informations par erreur.

Microsoft avait officialisé sa version de la ROG Ally le mois dernier, lors du Xbox Games Showcase 2025. Les deux modèles disposent d’un écran de 7 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La variante blanche Xbox Ally cible une résolution de 720p pour le jeu, tandis que la version noire Xbox Ally X vise entre 900p et 1080p.

Même si les prix paraissent élevés, cela s’explique par la nature hybride console/PC du produit, équipé de puces AMD Ryzen. Le modèle Xbox Ally X embarque le processeur Ryzen AI Z2 Extreme, couplé à 24 Go de mémoire LPDDR5X-8000 et à un SSD de 1 To.

Les deux consoles portables ont été repensées avec des poignées ergonomiques inspirées de la manette Xbox, conservent la disposition classique des boutons 'ABXY', intègrent des gâchettes à effet Hall, une prise casque 3,5 mm, la connectivité Bluetooth 5.4 et bien d'autres éléments.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour ces deux modèles.