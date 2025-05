Windows 11 intègre davantage d'IA, mais la menace d'un OS encombré se profile-t-elle ?

Windows 11 introduit de nouvelles « actions IA » dans l’Explorateur de fichiers

Ces raccourcis permettent d’activer des fonctions d’intelligence artificielle directement dans les dossiers du bureau

Seules quelques fonctions sont disponibles pour commencer, toutes centrées sur les fichiers image. D’autres actions IA sont en cours de développement et seront testées prochainement

Windows 11 continue d’intégrer l’intelligence artificielle, cette fois directement dans l’Explorateur de fichiers, l’application qui permet d’afficher et de gérer les fichiers et dossiers du PC.

Cette nouveauté est apparue dans la version bêta de la préversion 26120.4151. Une option « Actions IA » s’ajoute au menu contextuel de l’Explorateur, accessible via un clic droit. En pratique, ce menu proposera de nouvelles options basées sur l’IA pour interagir avec les fichiers. Dans un premier temps – et il s’agit encore d’un test – quatre fonctions sont proposées, toutes destinées aux images.

Deux d’entre elles permettent de modifier rapidement l’arrière-plan d’une photo : l’une applique un flou via l’application Photos, l’autre supprime complètement le fond via l’application Paint, en ne conservant que le sujet au premier plan.

Le principe : un simple clic droit sur un fichier image suffit à lancer l’action, l’application concernée s’ouvrant automatiquement pour exécuter la tâche.

Les deux autres options permettent, toujours dans Photos, d’effacer un objet indésirable ou de lancer une recherche visuelle avec Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

Ces actions ne fonctionnent pour l’instant qu’avec les fichiers JPG et PNG. Ce champ sera élargi par la suite, même si le format JPG reste le plus courant.

(Image credit: Microsoft)

Microsoft annonce également l’arrivée prochaine d’actions IA pour les fichiers Word, Excel et PowerPoint (toujours en phase de test). Parmi elles, une fonction permettra à Copilot de générer un résumé du contenu d’un document Microsoft 365.

Autre possibilité mise en avant : la création automatique d’une FAQ. En clair, Copilot pourra transformer un fichier stocké sur OneDrive en une liste de questions-réponses générées par IA, au format structuré.

Bien que cette fonctionnalité soit déjà connue dans Microsoft 365, elle sera intégrée pour la première fois aux actions IA rapides.

Attention toutefois, pour y accéder, deux abonnements sont requis : un à Microsoft 365 et un à Copilot, via un compte Microsoft. C’est ce dernier qui débloque l’accès à Copilot dans les applications Office.

La création de FAQ sera d’abord réservée aux utilisateurs professionnels. Microsoft précise toutefois qu’une ouverture au grand public, via un compte personnel, est prévue ultérieurement.

Un nouveau choc pour l'IA

Cette poussée de l’intelligence artificielle dans Windows 11 ne surprend guère. L’IA est désormais un levier majeur pour l’évolution du système, mais aussi pour les nouveaux PC Copilot+, sur lesquels Microsoft fonde de grands espoirs. Ces appareils disposent de fonctions IA exclusives, et plus ces fonctions seront accessibles, plus elles seront mises en avant.

Côté utilisateurs, ce développement suscite des avis partagés. Ceux qui n’utilisent pas ces outils peuvent y voir un encombrement inutile de l’interface. Ici, l’option « Actions IA » apparaît sous forme d’une ligne supplémentaire dans le menu contextuel, ce que certains jugeront superflu, même si l’espace occupé reste minime.

D’autres évolutions sont prévues. Par exemple, ce même aperçu de Windows 11 modifie aussi le panneau des widgets. Le flux d’actualités y est réorganisé et certaines publications sont désormais injectées par l’IA Copilot.

Ce changement, plus discret que celui de l’Explorateur de fichiers, reste désactivable : il est possible de désactiver le système baptisé « Copilot Discover » depuis les paramètres « Personnaliser MSN » du tableau des widgets.