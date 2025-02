Tim Cook promet une révélation Apple le 19 février : un nouvel iPhone à l’horizon ?

Tim Cook vient d'annoncer un « lancement d'Apple » pour le 19 février

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement, il écrit que nous « rencontrerons le nouveau membre de la famille »

Il est probable qu'Apple dévoile la quatrième génération de l'iPhone SE, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs

Êtes-vous prêts à découvrir le dernier né d'Apple ? Le PDG d'Apple, Tim Cook, vient d'annoncer que la société présentera quelque chose de nouveau la semaine prochaine, le mercredi 19 février 2025.

Mais n'appelez pas cela un « Apple Event ». Le message publié sur X (anciennement Twitter) se termine par #AppleLaunch. On peut y lire : « Préparez-vous à rencontrer le nouveau membre de la famille ». C'est simple, c'est assez parlant, et c'est très suggestif.

Pourrait-il s'agir de l'iPhone SE de quatrième génération, dont on parle beaucoup ? Ou peut-être de nouveaux Mac, d'un AirTag de deuxième génération, d'un nouvel iPad ou de quelque chose d'entièrement nouveau ? Outre le texte, le seul autre indice est cette vidéo de six secondes.

Get ready to meet the newest member of the family.Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMeduFebruary 13, 2025

La vidéo est accompagnée d'une musique de fond entraînante, mais la véritable star est le logo Apple, arborant différentes nuances d'argent, de noir et quelques touches de couleur qui semblent s'écouler à travers celui-ci. Ce jeu de lumière pourrait être dû à des reflets sur la surface ou les contours du futur produit, évoluant dans l'espace.

On remarque également un anneau circulaire autour du logo Apple. Il pourrait simplement servir à le situer dans l'espace de ce teaser de lancement, mais certains y voient un clin d'œil à la partie supérieure d'un HomePod ou HomePod mini, caractérisée par sa forme circulaire et ses LED centrales. Par ailleurs, des rumeurs évoquent l'arrivée d'un nouvel AirTag, qui, lui aussi, adopte une conception circulaire.

La rumeur dominante reste celle de la quatrième génération de l'iPhone SE, dont Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, affirme qu'il s'agit probablement de l'appareil teasé dans cette vidéo. Le message de Tim Cook, mentionnant « le nouveau membre de la famille », semble en effet orienter les attentes vers un produit unique plutôt qu'une gamme entière de nouveautés. Cela renforcerait la piste de l'iPhone SE et repousserait encore davantage la présentation des MacBook Air dotés de puces M4 – rappelons-le, disponibles en 13 et 15 pouces – ou des nouveaux iPad.

Les fuites les plus récentes laissent penser que l'iPhone SE nouvelle génération est l'hypothèse la plus crédible. Ce teaser, avec ces jeux de couleurs et ces contours évoqués, pourrait bien correspondre aux rumeurs d'un design repensé, proche de celui de l'iPhone 14.

L'iPhone reste l'élément central de l'écosystème Apple, et le lancement d'un nouveau modèle, même abordable, représente toujours un événement majeur. Il est logique qu'Apple cherche à susciter l'enthousiasme autour de cette nouveauté. D'après les informations qui circulent, ce nouvel iPhone SE proposerait un écran plus grand, l'intégration de Face ID, une puce plus performante compatible avec les fonctionnalités d'Apple Intelligence, ainsi qu'un design entièrement revisité.

En parallèle de cette annonce, Apple pourrait également publier la première bêta d'iOS 18.4 à destination des développeurs. Cette version inclurait notamment les nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence, avec une Siri encore plus intelligente.

Bien sûr, tout ceci pourrait également annoncer l'arrivée d'un produit totalement inédit, ce qui serait une véritable surprise. Pour l'heure, ces hypothèses restent purement spéculatives. Une chose est certaine : TechRadar continuera d'analyser attentivement ce teaser et, le 19 février 2025, proposera une couverture complète et en temps réel des annonces faites par Apple.

Et vous, avez-vous une idée ou une théorie ? N'hésitez pas à partager vos pronostics en commentaires sur ce que pourrait nous réserver cet événement.

L'affaire est à suivre...