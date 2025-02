Sortie de GTA 6 : Take-Two prévoit un boom des ventes de PS5 et Xbox Series X

Le PDG de Take-Two s'attend à ce que les ventes de PS5 et de Xbox Series X augmentent cette année avant la sortie de GTA 6

Strauss Zelnick ne pense pas que le récent déclin des ventes de matériel PlayStation et Xbox aura un impact sur le lancement de GTA 6

« Lorsque vous avez un titre important sur le marché et que nous en avons plusieurs à venir, historiquement, cela a permis de vendre des consoles », a-t-il déclaré

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, prévoit une augmentation des ventes de PlayStation 5 et Xbox Series X à l’approche de la sortie de Grand Theft Auto 6, attendue plus tard cette année.

Interrogé par IGN à l’occasion de la publication des derniers résultats financiers de l’entreprise, Zelnick a été questionné sur l’absence d’une sortie simultanée du jeu sur PC et consoles, une décision qui pourrait être perçue comme une erreur. Il a rappelé que, par le passé, Rockstar Games avait toujours privilégié les consoles lors des lancements initiaux, comme ce fut le cas pour Grand Theft Auto 5 et Red Dead Redemption 2, avant d’étendre leur disponibilité à d’autres plateformes.

Il a également reconnu que le PC occupait une place de plus en plus importante dans un secteur historiquement dominé par les consoles et qu’il ne serait pas surpris de voir cette tendance se poursuivre.

Sony et Microsoft n’ont pas encore dévoilé leurs prochaines générations de consoles. Malgré un récent ralentissement des ventes de PlayStation et Xbox, le PDG de Take-Two ne s’inquiète pas pour les performances de GTA 6 sur les machines actuelles. Il s’attend à une hausse des ventes de consoles, portée par l’excitation entourant le prochain jeu de Rockstar, et estime que de nombreux joueurs franchiront le pas vers la PS5 et la Xbox Series X pour en profiter.

"Quand un titre majeur arrive sur le marché – et plusieurs sont prévus – l’histoire a montré que cela boostait les ventes de consoles. Il y a de fortes chances que cela se reproduise cette année", a déclaré Zelnick.

"Les droits de douane ne joueront peut-être pas en notre faveur, mais il devrait y avoir une hausse significative des ventes de consoles en 2025 grâce au calendrier des sorties, et pas seulement des nôtres, mais aussi d’autres éditeurs. Ce n’est donc pas un sujet d’inquiétude. Ce qu’il faut surveiller, c’est l’évolution du marché et la place grandissante du PC."

Grand Theft Auto 6 est actuellement prévu pour l’automne 2025. En revanche, aucune date n’a encore été communiquée concernant une éventuelle version PC.