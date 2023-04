The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fait évoluer la série

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est peut-être le jeu le plus attendu de l'année 2023, surtout pour ceux qui ont une vieille Nintendo Switch qui traîne dans un coin et prend la poussière.

Le RPG d'aventure est prévu pour le 12 mai, mais certains ont eu droit à une avant-première pour voir ce que l'on peut attendre du prochain titre de la série. Ce coup d'œil derrière le rideau montre comment Tears of the Kingdom compte se faire un nom tout en restant dans la droite lignée de Breath of the Wild.

Comme Tears of the Kingdom partage de nombreux lieux avec Breath of the Wild, entre autres choses, il était important pour Nintendo d'aller plus loin et d'ajouter des détails et des fonctionnalités qui permettraient à ce RPG de se démarquer. Cet objectif a été atteint grâce à quatre nouveautés.

Se démarquer des autres RPG

(Image credit: Nintendo)

Recall, Fuse, Ultrahand et Ascend sont les quatre caractéristiques qui, nous l'espérons, apporteront un vent de fraîcheur à Tears of the Kingdom. Bien que nous ayons déjà vu quelques détails sur les effets de chaque capacité, l'avant-première a donné un aperçu plus détaillé de ce à quoi nous pouvons nous attendre (NPR (s'ouvre dans un nouvel onglet)).

Ultrahand et Ascend sont deux des pouvoirs les plus simples, car Ultrahand permet tout simplement aux joueurs de ramasser et de déplacer des objets, tandis qu'Ascend permet à Link de grimper à travers les plafonds, sur le toit des bâtiments ou même dans les grottes et les montagnes. En revanche, des pouvoirs comme Fuse et Recall seront utilisés pour rendre Tears of the Kingdom infiniment plus créatif.

Recall permet aux joueurs d'explorer Hyrule comme jamais auparavant, qu'il s'agisse de se forger un chemin vers les îles du ciel sur un débris tombé au sol, ou d'explorer un ravin englouti avant que l'eau ne s'y engouffre à nouveau. Fuse se prête également à l'exploration d'Hyrule, car grâce à ce pouvoir, les joueurs pourront atteindre les hauteurs et les profondeurs de chaque recoin de la vaste carte.

Avec Fuse, les joueurs pourront utiliser les dispositifs Zonai que l'on trouve un peu partout dans le monde pour construire des machines mécanisées, qu'il s'agisse de bateaux ou d'avions. Bien que ces objets soient à usage unique, vous pouvez en transporter plusieurs simultanément.

Dans l'ensemble, chaque pouvoir, capacité et artefact disséminé dans Hyrule semble indiquer un niveau de créativité que nous n'avons encore jamais vu dans les jeux Zelda et nous sommes impatients de voir ce qu'il sera possible de faire.