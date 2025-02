Samsung Galaxy S25 Edge : une fuite dévoile une fiche technique détaillée et un design ultra fin

Une liste détaillée des caractéristiques a révélé de nombreuses possibilités pour le Samsung Galaxy S25 Edge

Une autre source a révélé que le téléphone pourrait être plus fin que prévu

Cependant, les lentilles de l'appareil photo dépasseraient largement

Lorsque le Samsung Galaxy S25 Edge a été présenté lors du lancement du reste de la gamme Samsung Galaxy S25, peu de choses ont été révélées sur le téléphone. Mais les fuites et les rumeurs ont comblé certaines lacunes, et maintenant, grâce à une fuite de spécifications détaillées, nous avons une image presque complète de l'appareil.

Le leaker @PandaFlashPro affirme que le Galaxy S25 Edge possède une caméra principale de 200MP, une caméra frontale de 12MP, 12GB de RAM, un écran 1-120Hz avec une luminosité maximale de 2 600 nits, des vitesses de charge de 25W, un verre Gorilla Victus 2, un cadre en aluminium armé, et des bords de 1,32mm.

Ils affirment également que le téléphone dispose d'une chambre à vapeur plus fine (et donc vraisemblablement plus petite) que le Samsung Galaxy S25, du Wi-Fi 7 et d'un capteur d'empreintes digitales ultrasonique situé sous l'écran.

Ils ne mentionnent pas tout - par exemple, nous savons d'après le teaser de Samsung que le Galaxy S25 Edge possède une deuxième caméra arrière, qui n'est pas détaillée ici. Mais d'autres spécifications possibles ont été partagées par SmartPrix, notamment que le second appareil photo est un ultra-large de 50MP. SmartPrix est également d'accord avec la source susmentionnée pour dire que l'appareil photo principal du téléphone est de 200 Mpx.

En outre, SmartPrix affirme que le Galaxy S25 Edge est équipé d'un chipset Snapdragon 8 Elite, d'une batterie de 3 900 mAh avec une charge de 25 W, d'un dos en verre et d'un cadre en métal.

Nous avons déjà entendu la plupart de ces informations, y compris la présence d'une batterie décevante de 3 900 mAh.

Plus mince, au détriment d'un appareil photo

Il est intéressant de noter que le site indique également des dimensions de 158,2 x 75,5 x 5,84 mm, ce qui rendrait le Galaxy S25 Edge plus fin que ne le suggéraient les précédentes fuites (des dimensions de 159 x 76 x 6,4 mm avaient été précédemment annoncées).

Selon SmartPrix, cette précédente fuite n'était pas erronée en soi, mais faisait référence à un prototype que Samsung a décidé de ne pas utiliser. Apparemment, la version de 6,4 mm était équipée d'une caméra arrière à trois lentilles, mais Samsung aurait supprimé une lentille pour affiner davantage le téléphone, afin qu'il soit un meilleur rival de l'iPhone 17 Air, selon les rumeurs.

Cependant, les caméras du Edge posent toujours problème, le site ajoutant que le téléphone fait environ 10 mm d'épaisseur au niveau de l'appareil photo, car il n'y a tout simplement pas de place pour d'autres composants de l'appareil photo à l'intérieur du corps principal.

Nous prenons tout cela avec des pincettes, mais si le Galaxy S25 Edge ne fait vraiment que 5,84 mm d'épaisseur, cela a beaucoup plus de sens qu'une version de 6,4 mm, qui n'aurait pas été sensiblement plus mince que le Samsung Galaxy S25 de 7,2 mm d'épaisseur.

Il se peut que nous ne découvrions pas exactement ce que le Galaxy S25 Edge a à offrir avant un certain temps, la plupart des rumeurs faisant état d'un lancement au mois de mai. Cela dit, nous ne manquerons pas d'entendre d'autres rumeurs et fuites d'ici là.