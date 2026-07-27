Le Galaxy Z Fold 8 Ultra pourrait enfin faire disparaître le principal défaut des smartphones pliables

N’est-ce pas amusant de constater à quel point l’écran flexible est devenu banal, au point de se plaindre d’un pli et d’un manque de planéité ? L’écran se replie pour réduire sa taille de moitié, puis se déploie jusqu’à celle d’une mini-tablette, et cela ne suffit toujours pas. C’est sans doute ce qui rend les utilisateurs — ou peut-être Samsung — humains. Car de son côté, la marque n’était pas satisfaite non plus, du moins pas du Samsung Galaxy Z Fold 7, pourtant déjà très fin et impressionnant.

Avec ses 4,2 mm d’épaisseur, ce modèle doté de deux écrans reste plus léger que le Galaxy S26 Ultra. Il était presque parfaitement plat et présentait un pli moins visible, mais Samsung estimait pouvoir aller plus loin. C’est ainsi qu’est né le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, dévoilé lors du Galaxy Unpacked du 22 juillet.

Désormais estampillé Ultra, ce modèle doit aussi son nom à l’arrivée d’un autre appareil dans la gamme pliable, le Samsung Galaxy Z Fold 8 au format 4:3. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra ne marque pas une refonte complète. Il s’agit plutôt d’une évolution qui apporte de meilleurs capteurs photo avec un module principal de 200 MP doté d’un réglage d’ouverture, un nouvel ultra grand-angle de 50 MP similaire à celui du Galaxy S26 Ultra, une batterie silicium-carbone de 5 000 mAh, un traitement antireflet de l’écran et un châssis encore plus fin.

Image 1 of 2 Le Samsung Galaxy Z Fold 7 à droite et le nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra à gauche. Remarquez le pli nettement moins marqué. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Une autre photo qui met également en évidence la finesse du nouvel appareil. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

L’affinement

We went hands-on with the Z Fold 8 Ultra — did Samsung make the peak foldable? (ft. SuperSaf) - YouTube Watch On

Avec 4,1 mm, la différence entre les deux derniers pliables haut de gamme de Samsung reste difficile à percevoir. Le châssis est désormais si fin qu’il intègre à peine un port USB-C.

En revanche, un point saute aux yeux. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra déploie son écran OLED de 8,1 pouces de manière quasiment parfaitement plate, et le pli disparaît presque entièrement. Le téléphone semble même se verrouiller en position ouverte, avec moins de positions intermédiaires entre ouvert et fermé.

Ce résultat repose sur une architecture en titane à la fois légère et très résistante, située derrière la dalle OLED. Une plaque arrière rigide en titane est déjà présente depuis le Galaxy Z Fold 7, mais la structure en treillis au niveau du pli a été entièrement repensée. Les anciens trous parallèles laissent place à des ouvertures qui commencent étroites en haut et s’élargissent en bas, formant une sorte de A. Par-dessus cette structure vient s’ajouter une feuille d’alliage de titane beaucoup plus flexible, composée de titane et d’autres métaux comme l’aluminium et le chrome. Elle est aussi souple qu’une feuille de papier, tout en étant infiniment plus résistante.

Voici un aperçu intéressant de l'ensemble des caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra et de la nouvelle technologie Flex Titanium du Z Fold 8. (Image credit: Future)

L’association de ces deux panneaux, assemblés avec la dalle OLED, une couche de verre ultra fine et un film plastique de protection, fonctionne de manière coordonnée. L’ensemble rend l’ouverture 30 % plus facile, notamment grâce à un bord de cadre chanfreiné, et favorise une position parfaitement plate. Le pli devient ainsi presque invisible.

Ces éléments sont connus grâce à une rencontre avec des ingénieurs de Samsung Electronics et Samsung Display en Corée du Sud, qui ont travaillé conjointement sur le Z Fold 8 Ultra.

(Image credit: Samsung Display)

Même en comprenant globalement le fonctionnement de ces composants, un point restait difficile à saisir. Comment une plaque arrière rigide peut-elle rester suffisamment flexible pour permettre les pliages répétés ? Byung Duk Yang, vice-président exécutif au sein de l’équipe Core Component Technology de Samsung Electronics, a apporté une précision.

Installé devant un diorama de démonstration représentant les différentes couches de l’écran flexible, suspendues comme des rideaux, il a expliqué : « Le titane n’est pas vraiment flexible. Une plaque en titane est déjà utilisée, mais elle comporte des micro-perforations qui apportent de l’élasticité. Cette fois, un nouvel alliage de titane a été utilisé, car un certain niveau de flexibilité était nécessaire. Ce n’est donc pas du titane pur, mais un alliage. »