Nikon lance deux caméras RED plus abordables et défie Canon avec son propre objectif

La RED V-Raptor et la RED Komodo sont désormais toutes deux disponibles avec la monture Z de Nikon.

Nikon annonce les versions à monture Z de la RED V-Raptor et de la RED Komodo

L'objectif Nikkor Z 28-135mm F/4 PZ a été lancé simultanément

Depuis le rachat de RED par Nikon, nous avons constaté des baisses de prix permanentes pour certaines caméras RED

Nikon marque un grand coup avec RED, après le lancement de deux caméras de cinéma RED équipées de la monture Z de Nikon : les RED V-Raptor et RED Komodo. Ces versions Z-mount ont été dévoilées en même temps que le nouvel objectif de cinéma de Nikon, le Nikkor Z 28-135mm F/4 PZ.

L'acquisition de RED Digital Cameras par Nikon en mars 2024 a instantanément propulsé la marque japonaise comme un acteur majeur sur le marché des caméras de cinéma. Moins d'un an après cette opération, les premières retombées se concrétisent avec ces deux modèles de RED, parmi les plus prisés dans le secteur de la production audiovisuelle, désormais disponibles en monture Z.

C'est un coup dur pour Canon. Jusqu'à présent, la RED Komodo 6K était exclusivement compatible avec la monture RF de Canon. Mais son avenir s'inscrit désormais dans l'écosystème Nikon. Des adaptateurs de monture seront disponibles, notamment pour passer de Nikon Z à Nikon F, ou de Nikon Z à PL, mais l'orientation future de RED semble clairement s'éloigner des objectifs Canon.

Autre conséquence notable, l'influence de Nikon se fait également sentir sur la tarification des caméras RED et sur l'intégration de certaines technologies dans les boîtiers Nikon. Passons en revue ces évolutions.

Le nouveau Nikkor Z 28-135mm F/4 PZ est désormais disponible. Ici, il est monté sur un Nikon Z9 et un stabilisateur DJI RS4 Pro. L'objectif sera directement compatible avec les nouvelles caméras RED en monture Z. (Image credit: Nikon)

L'effet Nikon bat son plein, et il faut s'attendre à beaucoup plus à l'avenir

À première vue, les versions en monture Z des RED V-Raptor et Komodo n’apportent pas de grandes révolutions, si ce n'est cette nouvelle monture et, selon Nikon, des capacités d’autofocus améliorées. Le changement majeur réside dans la compatibilité directe avec les objectifs en monture Z, un atout considérable compte tenu de la diversité de cette gamme. Parmi eux, le Nikkor Z 28-135mm F/4 PZ, un zoom polyvalent et adapté aux stabilisateurs, intégrant des fonctionnalités spécifiques au cinéma. Son prix : 2 799,90 €, pour une commercialisation prévue en avril 2025.

Nikon a également simplifié le nom de sa filiale, passant de RED Digital Cameras à simplement RED, un choix logique puisque cette appellation était déjà largement utilisée par les professionnels du secteur.

Inversement, les boîtiers Nikon profitent aussi des technologies RED. En septembre 2024, quatre LUTs RED ont été intégrées dans les hybrides actuels de la marque, comme les Nikon Z6 III, Z8 et Zf, mais aussi certains reflex, dont le D780. Ces profils colorimétriques permettent de donner un style cinéma aux vidéos en N-Log, grâce aux options Rec.709 développées en collaboration avec le coloriste Eric Weidt. Parmi elles, les profils Film Bias, Film Bias Bleach Bypass, Film Bias Offset et Achromic offrent une palette de nuances inspirées des standards du 7e art.

Le mouvement initié par Nikon avec RED semble loin d'être terminé. De nouvelles fonctionnalités vidéo pour les hybrides Nikon ? Une gamme élargie d'objectifs cinéma en monture Z ? L'avenir le dira.