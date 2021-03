Gran Turismo 7 : date de sortie, prix, voitures disponibles, bande-annonce et autres surprises

L’ultime épisode de la franchise Gran Turismo® pourrait provoquer une nouvelle pénurie de consoles PS5 dès sa sortie, tant la popularité de la série le précède. Avec la puissance de la PS5 pour l’accompagner, il pourrait battre rapidement des records de vente.



Dans cette simulation de course automobile, exclusive à la console next-gen de Sony, les amateurs de bolides auront l'occasion d'affiner leurs compétences de pilote dans des courses en solo, puis de se lancer en ligne pour défier les meilleurs sur des circuits multijoueurs exceptionnels.

Si vous voulez absolument tout savoir sur Gran Turismo® 7 et découvrir les améliorations que nous espérons voir apporter à la licence née en 1997, poursuivez votre lecture.

Gran Turismo 7 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La prochaine simulation de course automobile chère à Sony

La prochaine simulation de course automobile chère à Sony Quand pourrai-je y jouer ? En 2022

En 2022 Sur quoi pourrai-je y jouer ? La PS5 exclusivement

(Image credit: Sony)

La date de sortie de Gran Turismo® 7 a été repoussée à 2022, en raison des problèmes de développement liés à la pandémie mondiale.

Dans une interview accordée à GQ Magazine, Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a été interrogé sur le calendrier de sortie des jeux PlayStation, et particulièrement sur celle de GT7. Prévue initialement pour 2021, cette dernière serait reportée d’un an - Gran Turismo® 7 s’avérant sérieusement affecté par des difficultés de production provoquées par l’essor de la Covid-19 et de ses variants.

"Avec la pandémie actuelle, la situation est changeante et certains aspects critiques de la production de jeux ont été ralentis au cours des derniers mois", a déclaré le représentant de la société. "Nous partagerons plus de détails sur la date de sortie de GT7 lorsqu'ils seront disponibles".

Bande-annonce de Gran Turismo® 7

Pour l'instant, nous ne disposons que d’une seule et unique bande-annonce révélant quelques images inédites du nouvel opus Gran Turismo®. Celle-ci dure 3 minutes et a été présentée lors de la conférence virtuelle PS5 de juin 2020. Ici, l’éditeur Polyphony Digital ne dévoile évidemment pas tous les secrets de sa dernière recette, mais nous délivre un excellent aperçu du gameplay, via une démonstration sur le mythique circuit de Trial Mountain.

Nous espérons obtenir maintes autres occasions d’en apprendre plus sur les nouvelles fonctionnalités de Gran Turismo® 7, comme le mode GT Cafe qui figure dans le menu affiché du jeu. A suivre un peu plus tard cette année ?

Ce que nous voulons voir dans Gran Turismo® 7

Une modélisation réaliste des dommages

Cet espoir précède chaque sortie de jeux Gran Turismo® et Gran Turismo® 7 ne fait pas exception à la règle. La franchise semble presque allergique à la reproduction réaliste des dommages en pleine course, préférant garder intacte la carrosserie de ses véhicules sportifs magnifiquement modélisés - comme s’ils sortaient à peine de l’usine quelles que soient les circonstances. Or, si nous sortons de la piste et percutons un mur à plusieurs kilomètres/heure, nous nous attendons à ce que notre véhicule soit particulièrement amoché en lieu et place de quelques éraflures anodines.

Ce niveau de réalisme a été déployé dans de nombreuses simulations de course automobiles modernes. Et comme la PS5 est dotée d'une configuration matérielle extrêmement puissante, il est légitime que Gran Turismo® en fasse bon usage.

(Image credit: Sony)

Une Intelligence Artificielle (IA) plus poussée

L'IA est un autre problème de longue date au sein des jeux Gran Turismo®. Les divers circuits proposés sont soit trop simplement, soit trop lourdement chorégraphiés selon le niveau de difficulté choisi. Gran Turismo® 7 doit faire preuve de plus de réalisme ici aussi, en simulant des concurrents qui s’adaptent à notre allure et à notre style de conduite, course après course.

Nous voulons voir les pilotes contrôlés par l'IA réagir à nos actions et apprendre à anticiper ces dernières. Le fait de disposer de meilleurs véhicules devrait constituer une récompense significative pour tout joueur, mais pas au détriment de la compétition. Nous espérons donc que les pilotes de Gran Turismo® 7 nous en donneront toujours pour notre argent.

Plus de contenus hors ligne

Gran Turismo Sport, le dernier épisode de la série, a souvent été critiqué pour son manque de contenus qualitatifs hors ligne. Que ce soit à cause de la maintenance du serveur ou de votre propre connexion, le jeu ne vous permettait de jouer qu'en mode arcade, ce qui bloquait toute progression significative qui aurait pu être enregistrée hors ligne. Il faut espérer que Gran Turismo® 7 améliore ses capacités à délivrer des modes hors connexion.

Fonctionnalités principales de Gran Turismo® 7

(Image credit: Sony)

Tuning

Le mode Tuning, une fonctionnalité manquante de Gran Turismo Sport, devrait faire son retour dans Gran Turismo 7. Les joueurs pourront dépenser leurs crédits en jeu pour débloquer des améliorations et apporter des modifications efficaces à leurs voitures afin de mieux s'adapter à certains circuits.

Cette fonction peut également être utilisée pour apporter des optimisations sur vos « vieilles » automobiles favorites, de façon à ce qu’elles demeurent compétitives le plus longtemps possible.

Mode Carrière

Il pourrait être réintroduit sous l’intitulé "Mode Campagne" comme le suggère Kazunori Yamuchi, PDG de Polyphony Digital. Cette fonction, idéale pour un seul joueur, peut se révéler un excellent moyen d'appréhender la conduite dans Gran Turismo®. En vous donnant la possibilité d'essayer différents véhicules au gré de multiples défis.