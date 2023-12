Jeu Indiana Jones : tout ce que l'on sait pour l'instant

Le nouveau jeu Indiana Jones est en route, après avoir été annoncé en janvier 2021. Développé par MachineGames, le studio à l'origine de Wolfenstein, le nouveau jeu d'aventure est devenu discret depuis, et nous n'en savons toujours pas beaucoup plus à son sujet.

Dirigé par Todd Howard, le réalisateur de Elder Scrolls 6, il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur ce jeu d'aventure à venir. Cependant, nous savons que ce titre explorera une nouvelle histoire se déroulant au sommet de la carrière d'Indy.

Nous avons également pu glaner quelques détails supplémentaires dans la bande-annonce. Vous voulez en savoir plus ? Lisez la suite pour savoir tout ce que nous savons à ce jour sur le nouveau jeu Indiana Jones, y compris ce que l'on peut attendre de l'histoire et les plates-formes sur lesquelles le jeu sera probablement lancé.

Jeu Indiana Jones : l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un nouveau jeu Indiana Jones autonome avec une histoire originale.

Un nouveau jeu Indiana Jones autonome avec une histoire originale. Quand sortira-t-il ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? Xbox Series X|S

Jeu Indiana Jones : plates-formes

Compte tenu de l'acquisition par Microsoft de ZeniMax Media, la société mère de Bethesda, il n'est pas surprenant que le jeu Indiana Jones soit exclusif à la Xbox Series X, Series S et au PC. Il sera également disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass.

Jeu Indiana Jones : bande-annonce

Bethesda a partagé une bande-annonce sur Twitter en janvier 2021 qui annonçait officiellement le nouveau jeu Indiana Jones, bien qu'elle contienne plus d'Easter Eggs (œufs de Pâques) que d'informations réelles. La bande-annonce fait un panoramique sur un bureau couvert de livres, d'un appareil photo et de papiers avant de montrer le chapeau fedora et le fouet caractéristiques du Dr Jones. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour nous enthousiasmer. Il semble également y avoir beaucoup d'indices qui se cachent.

Bien que la bande-annonce soit la seule proposée jusqu'à présent, MachineGames publiera très certainement d'autres bandes-annonces à l'avenir. Si vous souhaitez rester au courant des derniers développements concernant Indiana Jones, gardez un œil sur la page Twitter officielle de Bethesda.

Jeu Indiana Jones : histoire et contexte

Étant donné qu'il s'agit d'un jeu Indiana Jones, nous pouvons nous attendre à une aventure passionnante, pleine d'héroïsme et de reliques de l'antiquité.

Heureusement, la bande-annonce offre quelques informations utiles qu'un spectateur entreprenant pourrait utiliser pour reconstituer certaines parties de l'intrigue. Étant donné que la bande-annonce montre une carte de la Cité du Vatican ainsi qu'une inscription qui dit en partie "Je vais arriver à Rome", il semble que nous verrons le Dr Jones partir à l'aventure en Italie.

Le billet d'avion d'Indy étant daté de 1937, il est possible que notre héros doive faire face aux machinations du parti fasciste italien, alors que l'Europe est au bord de la Seconde Guerre mondiale. Cela signifie également que le jeu se déroulera (au moins partiellement) un an après le premier film d'Indiana Jones : Les Aventuriers de l'Arche perdue.

Jeu Indiana Jones : actualités

Indiana Jones est une exclusivité Xbox

Phil Spencer, directeur de Xbox, a révélé que le prochain jeu Indiana Jones sera exclusif à la Xbox et au PC. Alors qu'il témoignait dans le cadre de la bataille judiciaire entre Microsoft et la Commission fédérale du commerce des États-Unis concernant le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par le premier, Phil Spencer a commenté l'exclusivité du jeu et le fait qu'il était prévu qu'il soit multiplateforme avant l'acquisition de Bethesda par la société (via The Verge).

Voici ce que nous savons à ce jour sur le jeu Indiana Jones. Pour savoir à quoi vous pourrez jouer sur votre Xbox Series X dans les mois à venir en attendant sa sortie, consultez notre nouveau guide des jeux Xbox.