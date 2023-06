Bethesda : The Elder Scrolls 6, la suite de Skyrim, pourrait être le dernier projet de Todd Howard avant sa retraite

Bethesda travaille actuellement à la préparation de Starfield, surnommé le "Skyrim de l'espace", dont la sortie a été une nouvelle fois repoussée . Celui-ci, tout comme l'intégralité des RPG du studio, vous permettra de massacrer des innocents . Mais la suite la plus attendue est sans doute le prochain volet de la série des Elder Scrolls, dont Skyrim est le dernier opus en date. The Elder Scrolls 6 semble ainsi si ambitieux que son réalisateur, Todd Howard, pourrait définitivement raccrocher après sa sortie.

Les titres de Bethesda Game Studios prennent de nombreuses années à être développés. D'ailleurs, Todd Howard s'en est plaint à plusieurs reprises. Mais le réalisateur insiste sur le fait que le plus important est de donner à ces jeux le temps dont ils ont besoin. Celui-ci fait même référence à la sortie d'Half Life 3, qui est devenue une sorte de blague récurrente. "Je pense que Half-Life 3 se portera bien, n'est-ce pas ?" déclare-t-il.

Bethesda : "La vitesse n'est pas l'objectif"

Todd Howard ajoute : "Même si, sur le moment, je me demande comment je peux rapprocher cela de la réalité aujourd'hui, parce que j'ai envie d'y jouer, ces décalages, ce sont des franchises toujours d'actualité et je pense que lorsqu'elles arriveront, il s'agira de bien faire les choses. Je veux être plus rapide, mais la vitesse n'est pas l'objectif."

Et si Bethesda a l'habitude d'enchaîner les titres, le studio devrait cette fois se concentrer sur Starfield, en apportant du contenu et des améliorations au fil du temps. Todd Howard précise : "Notre capacité, comme nous l'avons dit, à soutenir Starfield... Alors qu'autrefois, on sortait un jeu, puis on passait à une suite, aujourd'hui, nous pouvons soutenir ce jeu pendant une période beaucoup plus longue, et c'est ce que nous prévoyons de faire."

Et, considérant le temps de développement nécessaire à The Elder Scrolls 6, le jeu pourrait être son dernier. Todd Howard conclut ainsi : "Et puis, en ce qui concerne Elder Scrolls 6 [...] Si je fais le calcul, je ne rajeunis pas. Combien de temps les gens jouent-ils à Elder Scrolls ? C'est peut-être le dernier que je fais. Je n'en sais rien."