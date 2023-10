Call of Duty : Warzone Mobile a été reporté à début 2024

Lors de l'événement CoD : Next du 5 octobre, au cours duquel Sledgehammer Games a dévoilé un tout nouvel aperçu du très attendu Call of Duty : Modern Warfare 3, les fans de la série de longue date ont également reçu de nouveaux détails sur le prochain volet de Call of Duty : Warzone pour mobile.

Le jeu, annoncé en 2022, devait initialement sortir en 2023, mais l'éditeur a confirmé qu'il arriverait au début de l'année prochaine et qu'il comporterait les cartes Rebirth Island et Verdansk au lancement.

"Pour célébrer les 45 millions de fans qui se sont déjà préenregistrés pour Call of Duty : Warzone Mobile, l'équipe a annoncé qu'en plus de Verdansk, l'île de Rebirth fera ses débuts sur mobile et sera disponible dès le premier jour du lancement mondial du jeu", peut-on lire sur le blog.

"Cette carte Call of Duty : Warzone, très appréciée des fans, a été minutieusement et spécialement conçue pour Call of Duty : Warzone Mobile. Elle combine certains des meilleurs éléments de la Battle Royale et du multijoueur en une seule expérience palpitante qui offrira aux fans une nouvelle dose d'action incroyable et frénétique."

Parallèlement au Battle Royale, la version mobile comprendra également plusieurs modes multijoueurs avec des cartes telles que Shipment et Shoot House, bien qu'Activision n'ait pas encore révélé les spécificités de ces modes. Le jeu a également été amélioré en termes de performances et de confort de jeu, avec des améliorations au niveau des commandes tactiles et des menus, ainsi que des options de personnalisation.

Les joueurs peuvent dès à présent se préinscrire au jeu en se rendant sur le site web de Warzone Mobile.

Dans le même temps, Sledgehammer Games a révélé que Call of Duty : Modern Warfare 3 bénéficiera d'un mode multijoueur classé dans la Saison 1, qui a été "modernisé et amélioré" par rapport à Modern Warfare 2.

Ces nouvelles font suite aux dernières annonces du groupe concernant une nouvelle carte Warzone et un mode zombie pour Warzone et Modern Warfare 3.