Call of Duty annonce une nouvelle carte Warzone et un mode zombie avant la diffusion d'un stream sur Twitch

Activision a offert un premier aperçu alléchant de certaines des nouvelles fonctionnalités de Call of Duty à l'approche de la sortie de Modern Warfare 3 (2023).

Dans un Tweet sur le compte Twitter officiel de Call of Duty, l'éditeur a partagé plusieurs aperçus des ajouts et fonctionnalités à venir. Quatre courtes vidéos montrent une toute nouvelle carte pour Call of Duty : Warzone, qui coïncide avec l'intégration du jeu dans Modern Warfare 3. La carte semble être une sorte de port d'expédition, avec des caisses d'expédition, de grandes grues et de nombreux points de vue.

Le tweet nous a également donné un aperçu du mode zombies à venir. En plus des zombies humanoïdes normaux, il semble que nous devrons également combattre des monstres à part entière, le Tweet montrant un adversaire imposant qui semble être constitué de nombreux cadavres fusionnés.

Premiering live at #CODNext on October 5 at 9AM PT 🗓️#MW3 Multiplayer, Zombies, Call of Duty #Warzone, and Warzone Mobile 💥 pic.twitter.com/PcjZlbAJR9October 1, 2023

Ce tweet de présentation précède le livestream de CODNext, prévu pour le 5 octobre. Le live promet de montrer de nombreuses nouvelles fonctionnalités à venir et devrait inclure des plongées en profondeur avec Treyarch et Sledgehammer - deux studios vétérans qui ont été achetés pour aider au développement de Call of Duty : Modern Warfare 3.

Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Treyarch qui a introduit le mode zombies dans Call of Duty avec Call of Duty : World at War en 2008. Étant donné que Modern Warfare 3 a l'intention de revoir l'expérience des zombies, Activision a décidé de solliciter Treyarch de nouveau, en raison de la longue histoire du studio avec ce mode de jeu.

Modern Warfare 3 proposera également deux week-ends de bêta multijoueurs ouverts à partir du 6 octobre. Ceux-ci seront d'abord disponibles pour les joueurs sur PS5 et PS4 en accès anticipé, avant d'être ouverts le 8 octobre à tous les joueurs de l'une ou l'autre console Playstation ayant opté pour la bêta.