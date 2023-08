Call of Duty : Modern Warfare 3 utilise l'IA afin de modérer le chat vocal, les joueurs s'inquiètent

Si Call of Duty est sans doute l'une des licences les plus populaires dans le monde du FPS compétitif, celle-ci a également une mauvaise réputation. En effet, de nombreux tricheurs, mauvais joueurs et joueurs toxiques s'y retrouvent. Activision enchaîne les mesures afin de lutter contre ce phénomène, et aurait trouvé un moyen imparable de se débarrasser des tricheurs . D'ailleurs, le studio a mis au point un système qui provoque des hallucinations chez les joueurs visés.

Mais cette fois, Activision a décidé d'avoir recours à l'IA afin de lutter contre les joueurs toxiques dans le chat vocal de Call of Duty : Modern Warfare 3. Cette technologie utilise ainsi l'intelligence artificielle afin d'identifier en temps réel les discours toxiques, y compris les discours de haine, les propos discriminatoires et le harcèlement, pour ensuite les réprimer.

Modern Warfare 3 : l'IA ne prendra pas de décisions sans l'accord d'un modérateur humain

Face à l'inquiétude des joueurs, Activision s'est efforcé de rassurer sa communauté en insistant sur le fait que le chat vocal est surveillé et enregistré "dans le but unique de le modérer". Le studio ajoute d'ailleurs que ce système "se concentre sur la détection des préjudices dans le chat vocal par rapport à des mots-clés spécifiques".

Et, une fois de plus, l'IA ne sera pas entièrement autonome. En effet, celle-ci se contentera de répertorier les infractions supposées, avant de les transmettre à des opérateurs bien humains. Activision précise ainsi : "Le système de modération du chat vocal de Call of Duty soumet uniquement des rapports sur les comportements toxiques, classés par type de comportement et par niveau de gravité selon un modèle évolutif. C'est Activision qui décide de la manière dont il appliquera les violations de la modération du chat vocal."

Modern Warfare 3 sera lancé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et S le 10 novembre prochain. Les joueurs ayant précommandé le FPS auront accès à la campagne une semaine avant la sortie officielle du jeu.