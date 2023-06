Call of Duty : Activision piège les tricheurs en provoquant des hallucinations

Le succès de la licence Call of Duty est indéniable. Dans Call of Duty: Warzone, il est d'ailleurs possible d'accéder au top 1 en étant débutant . Pourtant, quelques années plus tôt, Activision a été piraté, mettant en danger des milliers de comptes . Mais le FPS d'Activision souffre également d'un problème de taille : les tricheurs. Le développeur a déjà mis en place un moyen imparable de les piéger . Mais il semblerait qu'Activision souhaite passer à la vitesse supérieure.

Activision fait tout pour gêner les tricheurs de Call of Duty Modern Warfare II et Warzone 2.0, allant de l'impossibilité de voir les cibles à la confiscation pure et simple des armes. Ces deux méthodes, d'apparence efficaces, visent en priorité les joueurs utilisant des outils interdits par le jeu. Ceux-ci permettent au joueur de bénéficier d'avantages déloyaux au cours d'une partie.

Call of Duty : une hallucination que seuls les tricheurs peuvent voir

Call of Duty ajoute ainsi un nouvel outil dans le cadre de sa lutte contre les tricheurs. Lorsque les systèmes d'Activision détectent ou soupçonnent un tricheur, une "hallucination" peut être déployée. Celle-ci prend la forme d'un véritable joueur et n'a aucune incidence sur les joueurs légitimes. Chaque hallucination est un clone d'un joueur réel dans le match, selon l'équipe anti-triche de Ricochet.

Les hallucinations se déplacent, regardent et interagissent avec le monde comme le ferait un joueur humain, afin de faire croire au tricheur qu'il a affaire à un véritable adversaire. Celles-ci seront déployées à proximité des tricheurs présumés. Si un joueur louche interagit avec une hallucination, il se révélera être un pirate informatique.

Ricochet a par ailleurs mis fin à l'une de ses mesures. Celle-ci, de type "sables mouvants", ralentissait les tricheurs, mais gênait également les joueurs légitimes. Le service anti-triche précise : "Si les sables mouvants constituaient une atténuation amusante à déployer contre les mauvais acteurs, ils pouvaient aussi être très dérangeants visuellement pour tous ceux qui se trouvaient dans le hall".