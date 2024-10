Mac M4 : Apple annonce une semaine pleine de nouveautés technologiques

Après des semaines de spéculation, Apple a confirmé l'arrivée d'une nouvelle version du Mac

Le teaser montre un Finder qui cligne de l'œil aux couleurs du nouveau Siri

Apple annonce une semaine de nouveautés passionnantes à partir du 28 octobre

Bien que cela ne soit pas une invitation à un événement spécial, Greg Joswiak – vice-président marketing d'Apple – a enfin confirmé l'arrivée imminente de nouveaux Macs dans une publication sur X (anciennement Twitter). Quels modèles ? Eh bien, à en croire les rumeurs, les rapports et même certains emballages produits qui ont fuité, il semblerait qu'Apple soit enfin prêt à dévoiler la nouvelle génération de Macs équipés de puces M4.

Parmi ces nouveautés, on pourrait retrouver de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, un Mac mini repensé, ainsi qu'une mise à jour de l'iMac. Le message complet de Greg Joswiak peut être consulté ci-dessous, dans lequel il dit : "Mac (😉) vos calendriers ! Une semaine d’annonces excitantes nous attend, à partir de lundi matin. Restez à l’écoute..."

Et si la phrase "une semaine d’annonces excitantes" a de quoi surprendre, on est loin d’être les seuls à réagir. Apple prévoit de débuter les festivités lundi matin, avec un teaser montrant une icône du Finder faisant un clin d'œil, dans des tons bleu, orange, violet et rose, rappelant ceux de Siri et d’Apple Intelligence. L'icône se retourne pour révéler un logo Apple lumineux dans les mêmes couleurs.

Avec cette image et le mot "Mac", il est clair que l’on sait à quoi s’attendre, mais Apple reste mystérieux sur certains détails. Il est fort probable que cette fameuse semaine d'annonces inclue à la fois du nouveau matériel Mac et la date officielle de lancement pour iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1.

Ce qui nous attend la semaine prochaine

On peut dire sans hésitation que tout le monde est impatient de découvrir les dernières nouveautés de la gamme Mac. Depuis la transition des puces Intel vers les puces M-Series, quasiment tous les Mac – qu’ils soient de bureau ou portables – offrent une puissance impressionnante. Alors que la puce M4 est déjà utilisée dans la puissante tablette iPad Pro de 11 ou 13 pouces, son arrivée sur les Macs pourrait révéler encore plus de capacités.

Si les fuites s’avèrent exactes, il semblerait qu’on ait déjà aperçu à quoi ressemblerait le MacBook Pro M4, grâce à un YouTuber en Russie qui aurait mis la main sur les ordinateurs portables en avance. Ces modèles devraient conserver des designs éprouvés et bien accueillis, avec de nombreux ports, des écrans lumineux et fluides, ainsi qu’un clavier réactif. La puce M4 devrait améliorer les performances globales, tant pour les tâches quotidiennes que pour les activités créatives grâce à un GPU renforcé, mais c’est Apple Intelligence qui devrait occuper le devant de la scène.

Apple a confirmé que iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 seront disponibles la semaine prochaine. Avec cette dernière mise à jour, Apple Intelligence sera mise en avant, avec des outils d’écriture, une nouvelle interface pour Siri, des fonctionnalités de tri dans Photos et des résumés de notifications. On pourra également profiter d’une fonctionnalité plutôt astucieuse permettant de faire glisser et déposer des éléments de son Mac à son iPhone grâce au Miroir iPhone sur le Mac. De plus, des bêtas développeurs de macOS Sequoia 15.2, iPadOS 18.2 et iOS 18.2 sont déjà disponibles, avec plusieurs nouveautés Apple Intelligence, notamment une application dédiée à l’image, Image Playground, pour Mac.

Des rumeurs récentes évoquent également des mises à jour pour le Magic Keyboard, le Magic Trackpad et, oui, la Magic Mouse. Bien que beaucoup espèrent une refonte de ces accessoires, il se pourrait que seul un changement de connectique, passant de Lightning à USB-C, soit au programme.

Quoi qu’il en soit, il semble que tout sera révélé – ou du moins, les annonces débuteront – ce lundi 28 octobre 2024. L’attente ne sera donc plus très longue. Avec un peu de chance, si Apple décide de lancer un nouveau produit pour Halloween – le 31 octobre 2024 – on espère qu’ils auront la gentillesse d’ajouter quelques friandises à la livraison.