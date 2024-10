MacBook Pro M4 : arrivée imminente confirmée par des fuites

Les modèles de MacBook Pro d'Apple équipés de la puce M4 sont désormais l'objet de rumeurs insistantes quant à un lancement imminent, et une nouvelle preuve vient renforcer cette hypothèse.

Ces informations proviennent de la chaîne d'approvisionnement, relayées par DigiTimes (dans un rapport plus général sur le marché des ordinateurs portables, signalé par MacRumors).

DigiTimes nous informe : « Apple devrait dévoiler de nouveaux modèles de MacBook Pro équipés de la dernière puce M4 en octobre, ce qui pourrait stimuler les livraisons de composants associés. Cette tendance se reflète dans les rapports de revenus de fabricants de composants comme Jarllytec et Shin Zu Shing pour le mois de septembre. »

Les rumeurs les plus récentes s'alignent sur un lancement fin octobre – ce qui signifierait qu'Apple pourrait envoyer les invitations à la presse très bientôt – et cela précéderait une mise en vente théorique le 1er novembre.

Si les informations provenant de ces sources sont exactes, on peut s'attendre à ce que des modèles de MacBook Pro, Mac mini et iMac équipés de puces M4 soient lancés d'ici la fin du mois. L'année prochaine, ce sera au tour du MacBook Air de recevoir la puce M4, ainsi que le Mac Pro et le Mac Studio – du moins en théorie.

Analyse : Une véritable avalanche de fuites

Quelles sont donc les entreprises mentionnées dans cette récente fuite de la chaîne d'approvisionnement ? Jarllytec est une société taïwanaise spécialisée dans la fabrication de mécanismes de charnières pour ordinateurs portables (des modèles haut de gamme), et fournit Apple pour ses MacBooks depuis longtemps. Shin Zu Shing, de son côté, fabrique également des composants pour les ordinateurs portables d'Apple, et a récemment bénéficié d'un changement dans les commandes d'Apple, qui aurait abandonné un précédent fournisseur.

Apparemment, les feuilles de revenus respectives de ces entreprises laissent entrevoir des indices révélateurs concernant l’arrivée imminente des modèles de MacBook Pro M4, probablement en raison de livraisons massives de composants associés.

De nombreux autres signes indiquent que le lancement du MacBook Pro est proche, notamment une incroyable vague de fuites autour du MacBook Pro M4, comprenant un grand nombre de photos et vidéos divulguées, et même un rapport selon lequel l'ordinateur aurait déjà été vendu sur le marché noir. En outre, les niveaux de stocks actuels des MacBook Pro (et d'autres Mac) sont en baisse, comme on peut s’y attendre juste avant la sortie de nouveaux modèles.

À ce stade, il serait étonnant – voire choquant – que la nouvelle génération de MacBook Pro ne soit pas lancée. Après tout, c’est l'appareil dont on parle beaucoup plus que les autres Mac avec puce M4 qu'Apple devrait lancer plus tard en octobre. La mauvaise nouvelle pour les fans de MacBook Pro, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à de nombreux changements dans cette nouvelle version du portable d’Apple, à l’exception de l’ajout du SoC M4.