Les Mac M4 d'Apple prêts pour Black Friday avec 16 Go de RAM

Les nouveaux modèles de Mac avec puce M4 pourraient arriver très bientôt, peut-être même d'ici la fin octobre, et être disponibles à la vente peu de temps après, si l’on en croit les dernières rumeurs.

Ces informations proviennent de Mark Gurman, une source réputée pour ses fuites régulières concernant Apple, via une newsletter hebdomadaire. La dernière nouvelle en date indique que les Mac équipés de puces M4 seront dévoilés vers la fin octobre, avec au moins certains de ces appareils qui devraient être mis en vente à partir du 1er novembre.

Comme cela a été évoqué précédemment, les modèles qui intégreront la puce M4 incluent un MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, ainsi que des versions haut de gamme de ce même modèle, et des déclinaisons plus performantes du MacBook Pro 16 pouces (aucune mention de modèles moins chers pour ce dernier).

Un iMac avec la puce M4 est également attendu, tout comme un Mac mini redessiné, plus compact, avec des options de puces M4 ou M4 Pro (ainsi qu’un nouvel iPad mini équipé de la M4).

D'autres Mac équipés de puces M4 sont prévus pour l'année prochaine, notamment des MacBook Air 13 pouces et 15 pouces, qui devraient être lancés au cours du premier semestre 2025. Auparavant, Gurman avait laissé entendre qu’ils pourraient être disponibles dès le premier trimestre 2025, mais cette prévision n'est pas réitérée dans sa dernière newsletter (probablement en raison du grand nombre de produits mentionnés, y compris des accessoires, ce qui rend les calendriers de sortie un peu flous).

Ces ordinateurs portables devraient être suivis par une version rafraîchie du Mac Studio avec la puce M4 (attendu depuis longtemps par certains) qui pourrait arriver vers le milieu de 2025, au début du second semestre – ce qui pourrait correspondre à juillet ou août – et ensuite, un Mac Pro avec la puce M4 devrait sortir plus tard dans la deuxième moitié de l'année prochaine.

En fin d’année 2025, on peut s'attendre à la première génération de Mac avec puce M5, d'après Gurman, ce qui signifie qu'Apple maintiendrait son rythme actuel de renouvellement de sa gamme d’ordinateurs – cela inclurait probablement les modèles de MacBook Pro équipés de la puce M5, et peut-être d'autres produits.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Analyse : Un scénario plausible, mais qui suscite encore des doutes

Tout cela semble plausible et correspond à ce que Gurman a déjà affirmé à plusieurs reprises, donc la source semble suffisamment confiante dans ses déclarations. Récemment, il a semblé y avoir un léger doute quant à une potentielle annonce des M4 Macs en octobre, mais il semblerait que toute hésitation ait été écartée – si tant est qu'il y en ait eu.

Avec une possible date de mise en vente dans moins de quatre semaines, ces prédictions semblent de plus en plus concrètes – surtout avec les nombreuses fuites récentes autour du MacBook Pro M4, y compris des photos supposées de l'emballage, ce qui serait logique si son lancement est imminent.

Bien sûr, il faut toujours rester prudent quant à ce que l'on peut attendre. Même si ces plans d'Apple semblent corrects à l'heure actuelle, les choses peuvent encore évoluer au cours du mois d'octobre. Une grande question demeure toutefois : va-t-on voir une configuration minimale de 16 Go de RAM pour la mémoire unifiée des modèles MacBook Pro, incluant le modèle 14 pouces – et peut-être même tous les Macs d'Apple ? On croise les doigts pour que ce soit le cas.