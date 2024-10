MacBook Pro, iMac M4 et Mac mini : révélations attendues en octobre

Apple prévoit de sortir de nouveaux modèles de MacBook Pro, Mac mini et iMac équipés de la puce M4 d'ici la fin de l'année, selon une fuite fiable d'Apple rapportée par Mark Gurman.

Gurman avait précédemment indiqué que ces appareils Mac M4 seraient dévoilés lors d'un événement Apple en octobre. Cependant, bien qu'il confirme à nouveau l'arrivée de ces produits, la formulation a changé pour "cette année" – ce qui laisse entendre qu'un dévoilement pourrait bien avoir lieu ce mois-ci, mais que la sortie officielle pourrait être moins immédiate. Il est également important de rappeler que Gurman avait correctement prédit l'annonce des Mac M3 lors de l'événement d'octobre dernier, surnommé "Scary Fast".

La mise à jour la plus récente du Mac Mini remonte à janvier 2023, où il a reçu la puce M2 – en d’autres termes, il est plus que temps pour une nouvelle mise à niveau du processeur. En octobre 2023, d'importantes mises à jour ont également été apportées aux modèles MacBook et iMac, intégrant la puce M3.

Le MacBook Pro a vu ses performances et son efficacité améliorées grâce à la nouvelle architecture 3 nm de la puce M3. Cette évolution a entraîné une augmentation spectaculaire des performances par rapport aux modèles M1 et M2 précédents. Les modèles de 14 et 16 pouces étaient équipés des puces M3, M3 Pro et M3 Max, la version M3 Max prenant en charge jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée. Une mise à niveau vers la puce M4 pour le MacBook Pro devrait probablement offrir des configurations similaires à celles des modèles de l’année dernière, avec également des versions M4 Pro et M4 Max.

Quant au MacBook Air ? Il ne semble pas qu'il recevra de puce M4 cette année – ce qui n’est pas très surprenant, étant donné qu’il a aussi été à la traîne pour l’adoption de la M3.

La M4 au Max

La puce M4 a déjà fait ses débuts dans les derniers modèles d’iPad Pro, lancés en mai 2024. Sur le plan des performances, la puce M4 affiche de bons résultats, notamment avec des vitesses impressionnantes de CPU multi-cœurs sur Geekbench 6.

Bien que les modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces ne devraient pas connaître de changements de design, ils bénéficieront bien, selon Gurman, des nouvelles versions M4, M4 Pro et M4 Max.

L’iMac et le Mac Mini devraient également recevoir la puce M4. Le Mac Mini, en particulier, connaîtra son plus grand changement de design depuis quatre ans. Le nouveau châssis sera doté de cinq ports USB-C, trois à l’arrière et deux à l’avant, mais il n'y aura plus de ports USB-A – un changement majeur qui risque de déplaire à certains utilisateurs.

Il y a beaucoup d'attentes autour des puces M4 Pro et M4 Max d'Apple, mais peu d’informations ont été annoncées pour le moment – seule la version de base de la M4 est actuellement disponible dans le nouvel iPad. Quant à la date exacte du prochain événement Apple, les spéculations tablent sur le 29 octobre – une date qui correspond à la diffusion en direct de l’année dernière, et qui s’aligne sur la curieuse habitude d'Apple d'organiser ses événements en direct les mardis. On croise les doigts...