MacBook Air M3 : Apple vient d'annoncer de nouveaux modèles

Apple a annoncé deux nouveaux modèles de MacBook Air équipés des nouvelles puces M3 lancées l'année dernière.

Lorsque les puissantes puces M3 ont été dévoilées, de nouveaux MacBook Pros ont également été annoncés, mais le MacBook Air, plus abordable, a brillé par son absence.

Cela a changé, car Apple a fait un lancement surprise ce lundi avec le MacBook Air 13 pouces et le MacBook Air 15 pouces, qui sont désormais disponibles en précommande avec la puce M3.

Le MacBook Air 13 pouces (M3) est proposé à partir de 1 299,00 €, et le MacBook Air 15 pouces (M3) à partir de 1 599,00 €.

Les précommandes ont été lancées en même temps que l'annonce, et le MacBook Air sera disponible en magasin à partir du vendredi 8 mars.

Bonjour et adieu au MacBook Air

Bien que l'annonce d'Apple ait été faite à l'improviste, elle n'était pas complètement inattendue, car des rumeurs circulaient selon lesquelles l'entreprise était sur le point de lancer de nouveaux MacBooks - et les deux tailles de MacBook Air semblaient être les plus probables.

Avec le lancement des nouveaux modèles M3, nous disons également au revoir à quelques modèles. Le MacBook Air M1 original, qui a longtemps figuré en tête de notre liste des meilleurs ordinateurs portables, n'est plus commercialisé par Apple. C'est dommage, car il s'agissait d'un excellent ordinateur portable, à un prix abordable.

À sa place, Apple continue de vendre le MacBook Air 13 pouces avec la puce M2, qui sera désormais vendu au prix de 1 199,00 €. Il s'agit donc du modèle de MacBook le moins cher, et son rapport qualité-prix est encore meilleur.

Alors que le MacBook Air 13 pouces M2 continuera d'être vendu par Apple, il semble que le MacBook Air 15 pouces avec puce M2 ne sera plus commercialisé. Étant donné qu'il n'a été mis en vente qu'au milieu de l'année dernière, cela représente une durée de vie plutôt courte pour un ordinateur portable.

Par ailleurs, même si Apple n'a rien dit officiellement, il est probable que le MacBook Pro 13 pouces ne soit plus commercialisé. Cette version de l'ordinateur portable n'a pas encore eu de modèle M3, ni de refonte. C'est le seul modèle qui était encore équipé d'une Touch Bar, et il ressemblait de plus en plus à l'étrange MacBook-out.

Augmentation des performances de la M3

Selon Apple, le nouveau MacBook Air M3 est jusqu'à 60 % plus rapide que le MacBook Air M1 - et 13 fois plus rapide que le MacBook Air à base d'Intel. Si l'on considère que ce modèle est sorti il y a quatre ans, nous ne sommes pas très surpris de constater un tel écart de performances, pour être honnête.

Nous avons vu ce que la puce M3 peut faire dans le MacBook Pro 14 pouces lancé l'année dernière, alors obtenir ce genre de performances dans le MacBook Air plus abordable (et plus léger et plus fin) est assez réjouissant. Espérons que nous pourrons bientôt mettre la main sur les nouveaux modèles pour les essayer correctement, mais en attendant, nous devrons nous contenter des affirmations d'Apple.

Selon Apple, des jeux tels que No Man's Sky tourneront jusqu'à 60 % plus vite que sur le M1. Bien que le MacBook Air M1 n'ait jamais été un appareil sur lequel on aimerait jouer, nous serions ravis de voir un MacBook Air offrir une expérience de jeu décente en 2024. L'édition vidéo dans Final Cut Pro est également jusqu'à 60 % plus rapide, apparemment. Si l'on considère que le MacBook Air M1 était vraiment très performant dans le domaine de l'édition vidéo, c'est également très intéressant.

Apple a également déclaré que le MacBook Air M3 est deux fois plus rapide qu'un ordinateur portable sous Windows équipé d'un processeur Intel Core i7, avec des performances de navigation sur le web jusqu'à 50 % plus rapides et une autonomie de batterie jusqu'à 40 % plus longue. Nous mettrons certainement ces affirmations à l'épreuve lorsque nous examinerons les deux modèles.

Pas de nouveau look pour le MacBook Air

Il semble que les seuls changements apportés par les nouveaux MacBooks Air se situent à l'intérieur. Cela signifie qu'ils sont plus puissants et qu'ils peuvent désormais prendre en charge jusqu'à deux écrans externes, mais cela signifie également qu'il n'y a pas de nouveau design.

Nous nous attendons donc à ce que les nouveaux MacBook Air 13 pouces et 15 pouces soient identiques aux modèles M2. Ce n'est pas une mauvaise chose, car le MacBook Air 13 pouces M2 a apporté un rafraîchissement du design moderne que nous avons adoré - et le modèle 15 pouces a utilisé le même langage de conception dans un corps plus grand.

Étant donné que la dernière refonte a été très importante, et que cela ne fait qu'un peu plus d'un an qu'elle a eu lieu, nous sommes plus qu'heureux d'avoir deux nouveaux MacBook Airs qui se ressemblent - surtout si les affirmations d'Apple concernant un saut de performance majeur se concrétisent.