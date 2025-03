Puce M3 Ultra d'Apple : des performances à peine supérieures au M4 Max selon un nouveau benchmark

Un nouveau benchmark Geekbench 6 indique que le M3 Ultra pour Mac Studio n'est que légèrement plus rapide que le M4 Max

Le benchmark révèle que le M3 Ultra est supposé être 8% plus performant que le M4 Max dans les processus multi-cœurs

Son GPU à 80 cœurs pourrait être le point fort, en particulier pour les jeux

Apple a enfin dévoilé une nouvelle puce Ultra, mais pas encore pour sa récente gamme M4. C’est la famille M3 qui en bénéficie en premier. Le nouveau Mac Studio sera lancé le 12 mars, avec des configurations intégrant à la fois le M4 Max et le nouveau M3 Ultra. Toutefois, ce dernier pourrait n’être qu’un processeur légèrement plus puissant, du moins sous certains aspects.

D’après 9to5Mac, un premier test Geekbench 6 du M3 Ultra suggère qu’il serait seulement 8 % plus rapide que le M4 Max en performances multi-cœurs, tout en étant 20 % plus lent en performances mono-cœur. Le benchmark indique qu’il s’agit de la configuration la plus puissante du futur Mac Studio équipé du M3 Max, avec un CPU à 32 cœurs et un GPU à 80 cœurs.

Il est important de préciser que cette comparaison est faite avec le M4 Max du MacBook Pro, qui, dans sa configuration la plus avancée, dispose d’un CPU à 16 cœurs et d’un GPU à 40 cœurs. Même si d’autres benchmarks seront nécessaires une fois le Mac Studio lancé, le M3 Ultra pourrait tirer son épingle du jeu sur le plan graphique, notamment pour le gaming.

Le modèle haut de gamme du M4 Max (avec 1 To de stockage et 128 Go de mémoire unifiée) est disponible en précommande à 4 624,00 €, tandis que la meilleure version du M3 Ultra (avec 1 To de stockage et 96 Go de mémoire unifiée) est proposée à 6 874,00 €.

Sur la base de ces premiers benchmarks, qu’il faut prendre avec précaution, le M3 Ultra ne semble pas être le choix idéal pour des tâches axées sur le CPU, compte tenu du faible gain en performances et de l’écart de prix significatif. En revanche, il pourrait s’imposer comme une référence pour les joueurs, ce qui justifierait son coût élevé.

C'est probablement la meilleure expérience de gaming sur Mac à ce jour...

De nombreux Mac d’Apple ont déjà offert un matériel performant pour le gaming, mais le Mac Studio équipé du M3 Ultra pourrait bien être le plus abouti à ce jour.

Avec un GPU à 80 cœurs, les capacités graphiques s’annoncent exceptionnelles (et son prix ne surprend donc pas), ce qui laisse entrevoir une exécution fluide des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077. Bien sûr, le CPU et la mémoire unifiée restent des éléments clés, mais le GPU semble ici être l’élément déterminant pour les joueurs.

Avoir une puissance graphique impressionnante, c’est une chose, mais il reste encore du travail pour faire du Mac une véritable plateforme de gaming. Les jeux sont souvent optimisés pour Windows et ne sortent pas toujours sur Mac dès le premier jour.

L’arrivée de titres comme Cyberpunk 2077 est un signe encourageant pour l’expansion de la bibliothèque de jeux sur Mac. Et si le M3 Ultra était le message d’Apple pour annoncer que le gaming devient enfin une priorité ?

