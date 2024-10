Le lancement des Mac M4 d'Apple est « imminent »

Nous attendons avec impatience la mise à jour des Mac M4 depuis ce qui semble être des mois maintenant - et le récent lancement de l'iPad mini 7 a suscité quelques inquiétudes quant à la possibilité qu'Apple manque de temps pour lancer les appareils en 2024. Heureusement, ils sont toujours en bonne voie pour arriver bientôt, selon une fuite importante qui vient de révéler ce qui pourrait être la date de l'événement médiatique d'Apple.

Les mises à jour « imminentes » concernent le MacBook Pro, l'iMac et le Mac mini, selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, qui partage fréquemment des informations précises sur les futurs projets et sorties d'Apple. Et il vient de révéler sur X (anciennement Twitter) dans un nouveau message qu'Apple « invite les médias/créateurs à différentes heures de rendez-vous tout au long de la journée du 30 octobre dans ma ville de Los Angeles ».

Il semble que l'événement du 30 octobre ne soit pas destiné à la présentation d'une vidéo, l'annonce devant se faire « uniquement en ligne (vidéo et communiqués de presse) ». Si cette date est réservée à la prise en main des nouveaux appareils, cela signifie que les Mac M4 seront probablement annoncés avant cette date, très probablement au début de la semaine prochaine.

Autre signe que des mises à jour sont en cours, M. Gurman a déclaré précédemment que « les stocks des magasins Apple sont très bas pour les iMacs, les Mac mini et les MacBook Pros, les claviers Magic, la souris Magic et le pavé tactile Magic Trackpad ». C'est souvent le signe qu'Apple prévoit de remplacer ces produits existants par de nouvelles versions, et c'est quelque chose que Gurman lui-même a déjà signalé.

En effet, certains ont également affirmé que les périphériques mentionnés par Gurman - le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad - devraient également faire l'objet d'une mise à jour. Cela aurait beaucoup de sens, car Apple ne les a toujours pas équipés de ports USB-C, qu'elle a récemment ajoutés à la majorité de ses autres appareils.

Événement Apple ou annonce discrète ?

(Image credit: Romancev768)

Gurman avait précédemment prédit qu'Apple sortirait de nouveaux Mac équipés de puces M4 aux alentours du 1er novembre. Cela laissait peu de temps à Apple pour organiser un événement Mac en personne, étant donné le peu de temps dont disposeraient les participants pour organiser leur voyage, de sorte qu'un événement en ligne était envisagé - et cela semble maintenant encore plus probable.

C'est l'approche que la société a adoptée pour son événement Scary Fast en octobre dernier, qui était également axé sur les nouveautés Mac.

Apple pourrait également décider de se contenter d'annoncer ses nouveaux Mac M4 par le biais d'une série de communiqués de presse. Cela peut sembler étrange, étant donné que le Mac mini devrait bénéficier d'un tout nouveau design, car on pourrait penser qu'Apple voudrait passer du temps sur scène pour montrer le nouveau look du produit.

Mais Apple a déjà présenté la puce M4 - elle est arrivée dans le dernier iPad Pro en mai 2024 - donc l'un des plus grands changements dans les prochains Mac est déjà connu du monde entier depuis six mois. Cela signifie peut-être qu'un événement n'est pas nécessaire.

Quelle que soit la manière dont Apple décide de dévoiler sa nouvelle gamme de Mac, il semble que ces appareils arriveront dans un avenir proche - restez à l'affût de nouvelles informations dans la semaine à venir.

Vous aimerez aussi