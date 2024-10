Fortnitemares 2024 : date de sortie et skins confirmés

Les skins de Fortnitemares 2024 ont déjà commencé à arriver (Image credit: Epic Games) Bien qu'il faille attendre le 11 octobre pour que les principaux éléments de Fortnitemares 2024 soient disponibles, certains skins effrayants ont déjà fait leur apparition dans la boutique d'objets. Vous pouvez vous procurer le pack Billy (la marionnette) pour vous amuser sur le thème de Saw, le skin Shadow Monks, ainsi que des emotes d'Halloween comme l'emote Zombified.

Fortnitemares 2024 revient ce mois-ci, ajoutant de nouvelles mécaniques de jeu, objets et armes à tester. De nombreuses collaborations seront également proposées, notamment un pack sur le thème de Saw et l’apparition de Leatherface, personnage emblématique de Massacre à la tronçonneuse. Les joueurs sont donc impatients de connaître la date de sortie de Fortnitemares 2024.

Fortnite est actuellement dans le Chapitre 5 Saison 4, une saison principalement axée sur l’univers Marvel qui permet aux joueurs d'affronter des personnages comme Docteur Doom, Mystério et Emma Frost. En attendant la prochaine saison de Fortnite, qui selon certaines rumeurs pourrait s’intituler Fortnite OG, Fortnitemares monte en puissance et offre déjà son lot de frissons. Ce sont ces mises à jour saisonnières régulières qui consolident la position de Fortnite comme l’un des meilleurs jeux de battle royale.

Si vous voulez savoir quand vous pourrez commencer à célébrer Halloween dans Fortnite, voici la date de sortie de Fortnitemares 2024, ainsi qu’un aperçu des nouveautés à venir. Pour l’instant, Epic Games n’a pas encore dévoilé l’intégralité des skins et modes, alors restez attentifs pour plus de mises à jour.

Fortnitemares 2024 sortira le 11 octobre 2024. Quant à une heure précise, Epic Games n’a pas encore donné tous les détails. En général, les mises à jour de Fortnite sont disponibles à 10h (heure de Paris). Nous mettrons à jour cette section si nous obtenons plus d'informations sur les horaires exacts de lancement de Fortnitemares 2024.

Fortnitemares 2024 : Skins révélés jusqu'à présent

Grâce à une nouvelle cinématique teaser, Epic Games a confirmé une sélection de skins pour Fortnitemares 2024. Voici ce qui sera ajouté au jeu :

Shadow Monks (disponible maintenant)

Leatherface (Massacre à la tronçonneuse)

Witch

Billy la marionnette (disponible maintenant, Saw)

Mephisto

En plus des skins confirmés ci-dessus, nous avons vu quelques skins supplémentaires grâce au leaker de Fortnite @HYPEX sur Twitter. Consultez le tweet ci-dessous pour découvrir en avant-première un nouveau skin Marshmello, ainsi qu'un guerrier citrouille.

Le pack Billy la marionnette est déjà disponible à l’achat dans la boutique d’objets pour 2500 V-Bucks. Il contient le skin Billy, la pioche Spiralized Slicer, le revêtement Puppet's Choice, l’emote Billy's Tricycle, ainsi que l’accessoire de dos Trap Television.

Fortnitemares 2024 - À quoi s'attendre

Epic Games n’a pas encore dévoilé tous les détails sur Fortnitemares 2024, mais en se basant sur les saisons précédentes, il est probable que certaines zones de la carte subissent des modifications, et que des armes et objets thématiques d’Halloween ainsi que de nouveaux skins fassent leur apparition. L’année dernière, une Lame Vampirique avait été ajoutée, accompagnée d’un Balai de Sorcière et d’un Lance-citrouilles. Avec les collaborations de Saw et Leatherface, il est fort probable que de nouveaux PNJ et armes soient également introduits. Selon le leaker @HYPEX sur Twitter, nous pourrions même voir apparaître une arme mythique explosive appelée « Boom Billy ».

Des quêtes Fortnitemares 2024 seront très probablement ajoutées, centrées autour des nouvelles armes et objets. Restez attentifs pour plus de mises à jour.

