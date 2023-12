Les meilleurs jeux Roblox : jouez aux meilleurs titres dès maintenant !

Les meilleurs jeux Roblox pourraient vous surprendre. À première vue, Roblox peut sembler être une plateforme de jeu pour enfants, et bien qu'il y ait certainement des tonnes de jeux adaptés aux enfants, c'est bien plus que cela.

Il y a tellement de choix dans le vaste océan de jeux Roblox, de l'horreur aux simulations tactiques, il y en a pour tous les goûts. Si beaucoup de ces jeux peuvent sembler mal ficelés, il y a quelques bijoux qui en valent la peine.

Les joueurs peuvent créer leurs propres types de jeux sur Roblox, la bibliothèque est donc vaste ; quel que soit votre centre d'intérêt, il y aura certainement quelque chose pour vous. Certains des meilleurs jeux Roblox sont des jeux d'horreur, des jeux de tir à la première personne et des simulations, qui sont tous étonnamment agréables.

Si vous cherchez des jeux Roblox fantastiques et amusants à essayer, jetez un coup d'œil à la liste ci-dessous.

Meilleurs jeux Roblox

(Image credit: Roblox Corp.)

Pizza Factory Tycoon Passer commande

Pourquoi nous l'aimons Pizza Tycoon est un excellent jeu à jouer avec des amis ou seul. Il y a tellement de façons de jouer à ce tycoon, vous pouvez le prendre au sérieux et essayer de créer une chaîne de production solide ou vous pouvez simplement voir le chaos que vous êtes capable de créer.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Vous avez toujours voulu posséder une authentique pizzeria et y travailler ? Si la réponse est oui, alors ce jeu Roblox est fait pour vous ! Pizza Factory Tycoon offre de nombreux emplois et possibilités, mais attention, cela peut devenir assez intense.

Tous les postes de la pizzeria sont à pourvoir ici : vous pouvez prendre des commandes, préparer des pizzas, effectuer des livraisons ou même devenir le gérant (cependant, l'accès à ce poste peut être très difficile). C'est l'un des titres les plus captivants de notre liste des meilleurs jeux Roblox.

Jouez seul ou avec des amis et voyez si vous avez ce qu'il faut pour gérer un commerce et gagner de l'argent. Mais attention, chaque place doit être occupée. Si vous avez une panne de commande et que vous laissez la pizzeria vide, vous risquez ou non de déclencher un grave incendie dans votre restaurant.

(Image credit: Fashion Famous)

Fashion Famous Se dévoiler sur les podiums

Pourquoi nous l'aimons C'est le jeu parfait pour jouer avec des amis si vous voulez simplement une action à faible enjeu dont vous pouvez rire avec vos proches. De plus, vous aurez l'occasion de montrer vos prouesses en matière de mode.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Fashion Famous est une façon brillante de tester votre style vestimentaire et vos amitiés en vous battant pour la première place dans ce jeu de style et d'esprit.

Dans Fashion Famous, vous rejoignez une partie de huit joueurs maximum et vous vous disputez la première, la deuxième et la troisième place. Au début de chaque tour, tout le monde reçoit le même thème ; il peut s'agir d'un paysage hivernal, de vacances à l'étranger ou d'un super-héros ; les possibilités sont infinies. Ensuite, vous avez quelques minutes pour courir dans un gigantesque entrepôt rempli à ras bord de vêtements, d'accessoires et de coiffures, ce qui vous permet de créer votre tenue pour le défilé.

Une fois que tout le monde a préparé sa tenue, vous vous dirigez vers le podium décoré selon le thème de la manche. L'un après l'autre, chaque joueur se présente sur le podium et reçoit une note de la part des autres joueurs. La personne qui obtient le score le plus élevé gagne, et ainsi de suite. Bien que vous ne puissiez pas voter pour vous-même, il est important de se rappeler qu'il est toujours possible de se faire des alliés dans ce meilleur jeu Roblox.

(Image credit: Roblox)

Roblox Titanic Simulator L'eau est glacée

Pourquoi nous l'aimons Ce jeu de simulation est étrangement satisfaisant. Vous êtes placé dans un rôle aléatoire et devez naviguer dans les couloirs mortellement chaotiques du Titanic, tout en essayant de vous échapper en temps réel avec vos amis.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Le jeu réaliste Roblox Titanic Simulator est un excellent moyen de vous transporter dans le passé et de réaliser ce que c'était que d'être à bord du tristement célèbre Titanic.

Le réalisme est crucial dans ce jeu de simulation, ce qui signifie que chaque joueur se voit assigner un rôle qu'il est censé remplir avant que l'iceberg ne frappe. Une fois que le Titanic est entré en contact avec l'iceberg, les joueurs rejouent chaque moment du destin du navire en train de sombrer. Tout se passe en temps réel, les joueurs devant naviguer dans les couloirs luxuriants et les compartiments inondés pour se hisser jusqu'aux canots de sauvetage.

Bien que Roblox Titanic soit l'un de nos meilleurs jeux Roblox, ce n'est pas l'un des meilleurs jeux de simulation. Cependant, il s'agit d'une ode impressionnante à la tragédie, puisqu'il faut 2 heures et 40 minutes pour le terminer, soit le temps qu'il a fallu au Titanic pour couler.

(Image credit: Roblox)

Bloxy Bingo Tout est à jouer

Pourquoi nous l'aimons Bloxy Bingo est le meilleur moyen de découvrir le monde hautement compétitif du bingo, seul ou avec des amis. Au début, cela semblait peu sérieux, mais aujourd'hui, gagner est la seule chose qui importe.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Bloxy Bingo est un concurrent évident pour nos meilleurs jeux Roblox grâce à son côté ludique et simple. Une fois que vous avez rejoint un serveur, vous entrez dans une salle de bingo géante avec des centaines de joueurs. Asseyez-vous seul ou avec des amis, et préparez-vous à jouer à l'un des jeux de bingo les plus intenses qui soient.

Vous ne vous ennuierez jamais grâce aux différentes variantes de bingo disponibles, telles que le bingo britannique, le bingo américain, le bingo loterie et le bingo arcade. Les joueurs peuvent également choisir de faire monter les enchères et de jouer avec plusieurs cartes au lieu d'une seule. Le premier est une ligne, le second un carré, et enfin, le bingo gagnera des points pour être dans la course pour le vainqueur de la manche.

Bloxy Bingo est un choix solide dans notre liste des meilleurs jeux Roblox qui est très amusant et qui ne coûte rien en termes d'endurance mentale. Même si vous n'êtes pas un fan de bingo, il est difficile de ne pas se laisser entraîner dans la course au bingo, de se réjouir lorsque vous obtenez enfin votre premier gain et de gémir lorsque vous vous faites voler un bingo.

(Image credit: Roblox Corp./PANDEMIC)

Zombies Project Lazarus Le successeur spirituel de Call of Duty Zombies

Pourquoi nous l'aimons Project Lazarus est un jeu parfait pour les amateurs de Call of Duty Zombies. Les deux cartes et les armes disponibles sont très amusantes à manier.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Zombies Project Lazarus est l'un des jeux les plus intenses que vous puissiez jouer sur Roblox, ce qui en fait une valeur sûre dans notre liste des meilleurs jeux Roblox.

Bien qu'il soit encore en Alpha, ce jeu de zombies FPS est très amusant. Rappelant Call of Duty Zombies, les joueurs doivent survivre à des vagues successives de monstres morts-vivants. Deux cartes sont disponibles, l'école ou le laboratoire de sciences, chacune basée sur une carte de CoD Zombies.

Travaillez ensemble pour abattre les hordes de zombies, bloquer les fenêtres et les portes, débloquer de nouvelles zones, gagner des avantages, trouver de nouvelles armes avec la boîte mystère et les améliorer avec la machine "pack-a-punch". C'est un véritable test de stratégie et d'intelligence qui rivalise avec certains titres de notre liste des meilleurs jeux FPS.

(Image credit: Roblox Corp./A.W. Apps)

Flee the Facility La version Roblox de Dead by Daylight

Pourquoi nous l'aimons Flee the Facility (Fuyez l'établissement) est un jeu d'adrénaline palpitant qui se joue de préférence entre amis. Il est très amusant de travailler ensemble pour déverrouiller la sortie de l'établissement avant d'être tué par la bête maléfique qui s'y cache.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Flee the Facility offre l'une des expériences les plus palpitantes de notre liste des meilleurs jeux Roblox. En travaillant en équipe, l'objectif est exactement le même que celui indiqué sur la boîte : fuir un bâtiment.

Vous devez travailler avec d'autres joueurs - les survivants - pour déverrouiller la sortie de l'établissement en piratant les ordinateurs disséminés dans le bâtiment. Pendant ce temps, un joueur est la bête désignée du jeu, qui tentera de capturer les survivants en les assommant et en les entraînant dans une chambre cryogénique. Il n'y a rien de plus effrayant que d'entrer dans une pièce et de voir la Bête souriante - et fonçant vers vous - avec un énorme marteau à la main.

C'est un jeu génial à jouer entre amis, à tel point qu'il pourrait figurer dans notre liste des meilleurs jeux coopératifs pour vous et vos amis.

(Image credit: Tim7775)

Hide and Seek Extreme Extrêmement amusant

Pourquoi nous l'aimons C'est un concept simple mais qui fonctionne très bien. Il est sans prétention et simple à jouer, ce qui en fait le moyen idéal pour passer le temps si vous ne voulez pas jouer à quelque chose de trop difficile.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Les jeux vidéo ont trouvé de nombreuses façons d'adapter le classique jeu de cache-cache pour enfants, et peu d'entre elles sont nécessairement adaptées aux plus jeunes. Hide and Seek Extreme est un peu un vieux jeu, mais il reprend les bases avec une touche amusante, ce qui en fait une entrée intéressante dans notre liste des meilleurs jeux Roblox. Les personnages sont petits, tandis que les environnements, les différentes pièces d'une maison, sont grands. Comme tout le monde a la taille d'un jouet dans une boutique de jouets, il y a beaucoup plus d'endroits où vous pouvez vous cacher.

Bien que plusieurs jeux qui adoptent une approche un peu plus complexe du cache-cache, comme Among Us VR, soient également devenus des succès massifs auprès des jeunes joueurs, cette version reste amusante parce que le cache-cache est toujours aussi divertissant. Le chercheur aura quatre minutes pour trouver un groupe de joueurs sur la carte et, pour que ce soit équitable, il obtiendra une compétence spéciale et pourra au moins regarder les autres se cacher. Il n'est pas moins exaltant d'éviter d'être trouvé dans ce jeu que dans la vie réelle.

(Image credit: Roblox)

Natural Disaster Survival Tenez-vous prêts

Pourquoi nous l'aimons Natural Disaster simulator est amusant et anarchique. Alors que la plupart des jeux requièrent une certaine habileté, celui-ci repose presque entièrement sur la chance. Si vous aimez l'action basée sur la physique et les virages inattendus, vous devez absolument découvrir ce jeu.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Natural Disaster Survival est un jeu Roblox hilarant qui ignore la physique et le bon sens.

Dans cette entrée de la liste des meilleurs jeux Roblox, les joueurs sont transportés sur une île recouverte de divers matériaux, bâtiments et véhicules. Le décor pourrait sembler normal, qu'il s'agisse d'un immeuble de bureaux ou d'une station-service, mais les conditions météorologiques sont tout sauf ordinaires.

La catastrophe naturelle est annoncée immédiatement ; il peut s'agir d'une crue soudaine, d'un ouragan, d'un tremblement de terre ou même d'une pluie de météorites. Vous pouvez trouver votre lieu de survie ou votre cachette pendant quelques minutes, puis, une fois le délai écoulé, la catastrophe commence. Ce qui s'ensuit est un désordre chaotique, insensé et hilarant de bâtiments et de blocs qui volent dans tous les sens, ignorant les lois de la physique et éliminant les joueurs à gauche, à droite et au centre. Le dernier survivant remporte la manche, c'est aussi simple que cela.

(Image credit: Roblox)

Horror Elevator Accrochez vous

Pourquoi nous l'aimons Il y a beaucoup de jeux géniaux sur Roblox, mais il est particulièrement amusant d'avoir un jeu qui est en fait assez effrayant. Horror Elevator propose des niveaux terrifiants et étranges qui sont très amusants à jouer.

Disponible sur : PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC

Horror Elevator n'est pas pour les âmes sensibles, car ce candidat aux meilleurs jeux Roblox prend une tournure effrayante par rapport aux jeux habituels destinés aux enfants.

Les joueurs doivent survivre à différents niveaux de contenus horribles et de meurtres. Vous quittez l'ascenseur pendant un certain temps, vous survivez aux horreurs et, une fois le minuteur écoulé, vous devez revenir dans l'ascenseur avant que les portes ne se referment.

C'est un jeu d'horreur amusant et rapide à jouer seul ou avec des amis si vous cherchez quelque chose pour vous effrayer tard dans la nuit.

Les meilleurs jeux Roblox : FAQs

Roblox est-il approprié pour un enfant de 7 ans ? Bien qu'il n'y ait pas de restriction d'âge officielle pour Roblox, le bon sens est de rigueur car certains jeux du site sont destinés à un public plus âgé.

A quoi jouer sur Roblox quand on s'ennuie ? Un jeu classique de Bloxy Bingo est idéal pour passer le temps lorsque vous vous ennuyez, car il est rapide et vous pouvez y entrer et en sortir à tout moment.

Les rédacteurs de TRG ont des centres d'intérêt très variés en matière de jeux vidéo et il se trouve que nous sommes des fans de la plateforme de jeux depuis un certain temps. Même si le jeu ne compte plus autant que lorsque nous étions plus jeunes et que nous passions la plupart de nos nuits à jouer au paintball sur Roblox, nous aimons toujours nous lancer dans un jeu ou deux de temps en temps.

Regarder Roblox se transformer au cours des 17 dernières années a été un voyage très amusant. Nous avons vu Roblox à ses débuts et à son plus haut niveau de popularité. Il gardera toujours une place dans notre cœur et dans l'histoire de nos jeux.