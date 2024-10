L'iPhone SE 4 pourrait présenter un changement de design surprenant, mais il y a des raisons d'en douter

Apple devrait lancer l'iPhone SE 4 au début de l'année 2025, ce qui signifie que nous ne sommes plus qu'à quelques mois du lancement de ce téléphone abordable. Pourtant, malgré la proximité de la fenêtre de lancement, un rapport vient d'être publié avec une nouvelle affirmation surprenante sur le téléphone qui pourrait totalement changer ce que nous nous attendons à voir.

Le blog japonais sur Apple, Mac Otakara, affirme avoir acquis des unités factices de l'iPhone SE 4 qui montrent la disposition et les caractéristiques exactes de l'appareil mis à jour.

Selon le site web, l'iPhone SE 4 aura presque exactement la même taille et le même facteur de forme que l'iPhone 14 - à tel point que les étuis existants de l'iPhone 14 devraient s'adapter à l'iPhone SE 4 sans problème, selon l'article.

Mac Otakara note qu'à l'arrière, il y a un seul objectif pour l'appareil photo, comme l'ont suggéré les rumeurs antérieures, et qu'il y aura une encoche fine abritant Face ID (mais pas Dynamic Island). Sur les côtés, les unités factices comprennent un bouton de volume au lieu d'un bouton d'action, ainsi que les boutons de volume et latéraux habituels. Il est intéressant de noter que l'absence d'un bouton Action contredit une rumeur antérieure datant de l'automne 2023, nous devrons donc voir laquelle des deux s'avère être la bonne.

Le scepticisme est conseillé

Les maquettes imprimées en 3D du blog japonais sur Apple Mac Otakara (ci-dessus) suggèrent que l'iPhone SE 4 pourrait être disponible en deux tailles, mais c'est loin d'être certain. (Image credit: Mac Otakara)

Nous avons déjà vu des affirmations similaires par le passé, les derniers détails ci-dessus ne sont donc pas particulièrement nouveaux. Cependant, ce qui est plus intéressant, c'est que Mac Otakara pense qu'il pourrait y avoir un deuxième iPhone SE 4, plus grand, une sorte d'« iPhone SE Plus » qui aurait à peu près la même taille que l'iPhone 14 Plus.

Il semble qu'il s'agisse d'un nouveau détail, car aucun autre média n'a affirmé qu'il y aurait un iPhone SE 4 plus grand. Avant de vous emballer, cependant, il semble peu probable que cette idée se concrétise.

D'une part, ce concept arrive très tard dans la journée, puisque l'iPhone SE 4 n'est plus qu'à quelques mois de son lancement. D'ordinaire, nous n'avons pas l'habitude de voir de nouvelles informations de cette ampleur si près d'une rumeur de lancement - le processus de conception et de fabrication aurait commencé il y a plusieurs mois, ce qui aurait donné de nombreuses occasions à des fuites de s'échapper dans le domaine public.

Étant donné le nombre de fuites et de rumeurs concernant l'iPhone SE 4, il est probable que nous en ayons déjà vu des traces quelque part.

De plus, Apple n'a jamais commercialisé deux tailles d'iPhone SE, ce qui constituerait une nouveauté pour l'entreprise. Outre le fait que cela pourrait menacer de cannibaliser l'iPhone 16 Plus, on pourrait penser qu'un changement stratégique de cette ampleur aurait fait l'objet d'une fuite depuis longtemps.

Il est donc sage d'être sceptique quant à la rumeur d'un iPhone SE 4 plus grand. Si l'on peut imaginer qu'Apple lance un iPhone SE correspondant au format de l'iPhone 14, une option « Plus » semble improbable. Cela dit, nous en aurons le cœur net lors du lancement de l'iPhone SE 4 dans quelques mois.