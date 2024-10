iPhone SE 4 : des fuites sur sa coque laissent entrevoir le design

Le consensus non officiel semble indiquer que l’iPhone SE 4 sera annoncé début 2025. Une nouvelle image fuitée, censée montrer une coque pour le smartphone, nous donne un aperçu des choix de design que l’on pourrait voir.

Cette image provient du célèbre informateur @SonnyDickson, et prise isolément, elle ne suggère pas de grands changements par rapport à l’iPhone SE 3 lancé en 2022. Par exemple, la bosse de l’appareil photo à l’arrière est de la même taille et à la même place.

Les boutons de l’iPhone sont également tous à des endroits familiers : les découpes pour le commutateur de silence et le port de chargement en bas, ainsi que les zones en relief pour les boutons de volume et d’alimentation, sont tous là où ils devraient être.

Cependant, d'autres fuites ont laissé entendre que l’iPhone SE 4 serait le premier de la série à abandonner le Touch ID et le bouton d’accueil, pour adopter la reconnaissance faciale Face ID. Il semblerait qu’il ressemblera à l’iPhone 14, bien que ces changements de design majeurs ne soient pas révélés par l’apparence de la coque.

Plus de rumeurs sur l'iPhone SE 4

Une autre modification de design qui fait l’objet de rumeurs mais que cette fuite de coque ne confirme ni ne contredit concerne la taille de l’écran : l’iPhone SE 4 pourrait passer de 4,7 pouces à 6,1 pouces, tout en intégrant la célèbre encoche en haut de l’écran. Ce changement offrirait donc une option de moins aux amateurs de petits téléphones.

Même si la coque ne semble pas très différente de celle du modèle actuel, à part sa taille, cette fuite apporte un peu plus d’évidence qu’une mise à jour de ce modèle est probablement en préparation. L’iPhone SE 3 a été lancé en mars, et l’iPhone SE 4 pourrait suivre ce calendrier.

D’autres rumeurs suggèrent que le prochain iPhone SE pourrait être équipé d’une puce A18, la même que celle des futurs iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Il bénéficierait également de mises à jour notables de l’appareil photo et d’un modem 5G fabriqué directement par Apple, promettant potentiellement des vitesses plus rapides sur les réseaux mobiles.

Le téléphone pourrait même être compatible avec Apple Intelligence, avec 8 Go de RAM, suffisants pour faire tourner les fonctionnalités d’intelligence artificielle en toute fluidité. Espérons qu’Apple parvienne à maintenir le prix de lancement à 529 €, comme pour le modèle actuel.