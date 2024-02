iPhone SE 4 : lancement prévu début 2025 - avec un écran OLED

Les rumeurs concernant l'iPhone SE 4 se sont multipliées au cours des 12 derniers mois : il est peut-être mort, peut-être pas, peut-être qu'il recevra la Dynamic Island dont bénéficient les autres iPhones. Aujourd'hui, un nouveau rapport prédit un lancement au début de l'année 2025, ainsi qu'une amélioration significative de l'écran.

Selon le média sud-coréen The Elec (via Wccftech), le prochain iPhone SE sera lancé "au début de l'année prochaine". Il sera apparemment le premier de la gamme SE à être équipé d'un écran OLED, dont les iPhones de pointe sont dotés depuis 2017.

Nous avons déjà entendu ces deux rumeurs auparavant, mais le fait qu'elles soient à nouveau rapportées leur confère une crédibilité supplémentaire. The Elec affirme que les fabricants d'écrans, y compris Samsung, sont en concurrence pour fournir à Apple les panneaux OLED nécessaires.

L'écran OLED en question serait le même que celui de l'iPhone 14, qu'Apple vend toujours. C'est en partie la raison pour laquelle la série iPhone SE est disponible à un prix inférieur : Apple réutilise des composants plus anciens qui sont sur les chaînes de production depuis un certain temps.

L'attente de l'iPhone SE 4 se poursuit

L'iPhone SE pourrait changer de look cette fois-ci (Image credit: Apple)

Le dernier lancement de l'iPhone SE remonte à mars 2022 - notre test de l'iPhone SE 3 vous en dira plus - et Apple n'a pas semblé très pressé d'en sortir un nouveau. N'oublions pas qu'Apple maintient en vente d'anciens iPhones phares, pour ceux qui souhaitent une alternative moins chère, et qu'il existe également un marché très actif pour les iPhones d'occasion.

Des rapports datant de l'année dernière laissaient entendre qu'Apple avait abandonné le projet d'un nouvel iPhone SE, peut-être parce que les chiffres de vente n'étaient pas suffisants pour justifier la sortie d'un nouveau modèle. Toutefois, il semble désormais que l'iPhone 4 SE sera bel et bien disponible en 2025.

On dit que l'iPhone SE 4 adoptera enfin un look plus moderne, cette fois-ci en abandonnant l'ancien bouton Home et en ajoutant le Face ID et la Dynamic Island. Cela le rendrait sans doute plus attrayant pour les acheteurs potentiels.

La refonte pourrait bien s'accompagner d'une augmentation de la taille de l'écran. Cela dit, l'appareil sera toujours accompagné de compromis bien sûr - très probablement un seul appareil photo à l'arrière, et une puce plus ancienne sous le capot.