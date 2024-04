L'iPhone SE 4 pourrait être un curieux mélange de plusieurs iPhones existants

Alors que l'iPhone SE 4 ne sera probablement pas lancé avant un certain temps, nous avons maintenant une idée détaillée de ses spécifications possibles, et elles dépeignent un téléphone qui reprend des éléments d'un certain nombre d'autres iPhones.

Cette information provient d'un codeur indépendant, Nguyen Phi Hung, qui a publié un message sur X (via Phone Arena), et qui affirme que la face avant de l'iPhone SE 4 ressemblera à celle d'un iPhone 13, avec Face ID. Un tel design signifierait qu'il dispose de l'encoche désormais obsolète, mais ce serait tout de même une amélioration par rapport à l'iPhone SE (2022) doté d'une façade Touch ID.

À l'arrière, l'iPhone SE 4 ressemble apparemment à un iPhone XR, avec un appareil photo à objectif unique, qui serait un capteur Sony IMX503 de 12 mégapixels. Apparemment, ce capteur prendra en charge le mode 1080p Cinematic, Deep Fusion, Smart HDR, la photographie IA et le mode Portrait, mais ne disposera pas d'un mode Nuit.

iPhone SE 4 rumored specifications:- Size and weight: 148.5 x 71.2 x 7.8mm, 166g- Appearance: 7000 series aluminium alloy, right-angled frame, front and rear glass (no Ceramic Shield). Front looks like iPhone 13, with Face ID support; back looks like Xr, with one camera.April 7, 2024 See more

Quant au chipset, il s'agirait d'un A16 Bionic, que l'on a vu pour la dernière fois dans l'iPhone 15. Il s'agit donc d'un produit plus récent que les autres spécifications énumérées ici.

Elles mentionnent également un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, 6 Go de RAM, 128 Go ou 512 Go de stockage, ainsi que des dimensions et un poids de 148,5 x 71,2 x 7,8 mm et 166 g, respectivement.

Hung ne semble pas être sûr de la capacité de la batterie, mais certaines sources affirment qu'elle atteindra 3 279 mAh, ce qui est nettement supérieur à la cellule de 2 018 mAh du SE 2022. Apparemment, il se chargera également à 20 W, ou à 12 W s'il est rechargé sans fil.

Rumeurs sur l'iPhone SE 4 : des affirmations crédibles provenant d'une source douteuse

Que penser de tout cela ? Certaines de ces informations - notamment en ce qui concerne l'appareil photo - sont nouvelles, car nous n'avons pas beaucoup entendu parler de l'optique de l'iPhone SE 4 auparavant. Le reste correspond en grande partie à des fuites antérieures, mais "certaines" est le mot clé ici, car il y a eu des désaccords sur les spécifications et l'esthétique qu'adoptera l'iPhone SE 4.

De plus, ces affirmations proviennent d'une source qui ne nous est pas familière, nous devrions donc les prendre avec plus de prudence que d'habitude, d'autant plus que l'iPhone SE 4 ne sera probablement pas lancé avant au moins 2025.

Néanmoins, il est possible que tout ou partie de ces informations soient exactes. Dans ce cas, l'iPhone SE 4 pourrait être une véritable amélioration de l'iPhone SE (2022), avec un écran OLED au lieu d'un panneau LCD, un chipset plus puissant, un écran plus grand, un design plus moderne et une batterie plus grande. D'ici à 2025, on peut s'attendre à des mises à jour importantes, mais il reste à voir si c'est exactement ce que nous obtiendrons ou non.

