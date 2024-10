Apple Intelligence sort la semaine prochaine avec iOS 18.1 : en voici toutes les fonctionnalités IA

Apple Intelligence sera lancé la semaine prochaine, comme Apple l’a confirmé, avec le déploiement des fonctionnalités de santé auditive d’iOS 18.1 et des AirPods Pro 2 à partir de cette période.

Apple a confirmé dans un communiqué de presse que la mise à jour pour l’aide auditive des AirPods Pro 2, nécessitant iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, sera disponible pour le public dès la semaine prochaine. En reliant ces éléments, il est clair que l’ère de l’Apple Intelligence pour iPhone et iPad commencera très bientôt.

La première série de fonctionnalités d’Apple Intelligence sera accessible avec ces mises à jour logicielles, incluant des outils de réécriture et de correction de texte, des réponses rapides aux messages, des résumés de notifications, un outil de nettoyage pour Photos, ainsi qu'une refonte de Siri.

De plus, pour ceux qui possèdent des AirPods Pro 2, les écouteurs seront capables de réaliser un test auditif et pourront même servir d’aides auditives en vente libre, approuvées par la FDA, pour les personnes souffrant de pertes auditives légères à modérées. Bien entendu, il sera nécessaire d’installer la mise à jour du firmware des AirPods en plus d’iOS 18.1 sur l’iPhone.

Apple Intelligence sera compatible avec certains des meilleurs iPhones, dont la gamme iPhone 16 et les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max. Malheureusement, les utilisateurs d’iPhone jusqu’aux modèles récents comme l’iPhone 15 n’auront pas accès aux fonctionnalités offertes par Apple Intelligence.

Apple avait déjà annoncé qu’Apple Intelligence serait disponible en octobre, mais pour les propriétaires des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, l’attente d’un mois supplémentaire pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités sur leurs appareils ne manquera pas de susciter quelques frustrations.

Cela dit, maintenant que la date de disponibilité d’Apple Intelligence se précise, on peut commencer à se réjouir de tout ce que l’intelligence artificielle d’Apple a à offrir.

Une nouvelle ère

La refonte de Siri sur un iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Apple)

Si vous attendez avec impatience les fonctionnalités Apple Intelligence les plus excitantes, comme l'intégration de ChatGPT dans Siri et la refonte majeure de l'assistant vocal avec la reconnaissance visuelle et le contexte personnalisé, il va falloir patienter encore un peu, car ces fonctionnalités ne seront pas disponibles tout de suite.

Genmoji, Image Playground, l'intégration de ChatGPT et l'intelligence visuelle devraient arriver avec iOS 18.2, dont la version bêta devrait être lancée d'ici un mois. Apple a annoncé que toutes ces fonctionnalités arriveraient "plus tard cette année", et étant donné qu'il ne reste que deux mois avant la fin de 2024, nous devrions pouvoir les utiliser bientôt. En revanche, la refonte complète de Siri ne sera disponible qu'en 2025.

La sortie de la semaine prochaine ne concernera que l'anglais américain, et les autres régions devront attendre jusqu'en décembre pour pouvoir utiliser Apple Intelligence. Il est toujours possible de changer facilement la langue de son appareil, mais attention, Apple Intelligence peut avoir du mal à s'adapter – notamment face au dialecte écossais ! Quant aux utilisateurs européens, aucune information n'a encore été communiquée sur l'arrivée des fonctionnalités d'intelligence artificielle.