L'iPad mini 7 arrive officiellement, avec Apple Intelligence

Un peu plus de trois ans après la sortie de l’iPad mini (2021), Apple relance enfin la petite tablette en annonçant le nouvel iPad mini 7, équipé d’une puce A17 Pro dédiée à l'Apple Intelligence.

Cette nouvelle puce n’est pas la seule nouveauté pour cette tablette de 8,3 pouces. Apple a également dévoilé deux nouvelles couleurs – bleu et violet – en plus des classiques lumière stellaire et gris sidéral, tout en augmentant les options de stockage.

L’iPad mini 7 commence avec 128 Go de stockage, et propose désormais des options de 256 Go et 512 Go. Naturellement, il tourne sous le dernier iPadOS 18. L’iPad mini 7 est disponible en précommande dès aujourd’hui, avec des prix à partir de 609 € pour le modèle Wi-Fi et 779 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular.

Un autre atout majeur du mini 7 est la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro, en faisant un carnet numérique idéal pour les créatifs. Selon Apple, la puce A17 Pro – qui a fait ses débuts sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max – double la vitesse du moteur neuronal de la tablette par rapport au mini 6 et offre un processeur (CPU) et un processeur graphique (GPU) plus rapides.

Comme auparavant, l’iPad mini 7 dispose d’un appareil photo arrière de 12 Mpx, mais cette fois, il a été amélioré avec un traitement Smart HDR 4. Il est aussi désormais compatible avec le Wi-Fi 6E pour une connectivité sans fil encore plus rapide.

Le plus gros avantage en termes de logiciels viendra du support de l'Apple Intelligence, qui sera pleinement disponible "plus tard ce mois-ci" aux États-Unis. Cela inclut de nouveaux outils d’écriture alimentés par l'IA dans des applications comme Mail, Notes et d'autres applications tierces, ainsi que des astuces d’imagerie telles que l’outil Clean Up d’Apple.

Si vous attendiez avec impatience l’iPad mini 7, il est enfin disponible à la commande sur l'Apple Store. Bientôt, nous vous donnerons notre verdict complet sur sa place dans notre guide des meilleurs iPads.

Cela vaut-il la peine d'attendre ?

Alors que nous étions proches d’abandonner l’idée qu’Apple sorte un nouvel iPad mini, voir une mise à jour de cette petite tablette est une excellente nouvelle – et le nouveau modèle a tout ce que l'on pouvait espérer.

Le principal atout est la nouvelle puce A17 Pro, qui garantit sa pérennité non seulement pour les futures mises à jour d’iPadOS, mais aussi pour l'Apple Intelligence. Même si les fonctionnalités de l'Apple Intelligence ne vous impressionnent pas encore, il était difficile de recommander l'achat d'un iPad mini 6 sans cette amélioration des spécifications.

Le support supplémentaire pour l’Apple Pencil Pro est également un bonus apprécié. Le précédent iPad mini (2021) était déjà compatible avec l’Apple Pencil, mais le Pencil Pro apporte des avantages majeurs pour les artistes numériques, comme un capteur de pression latérale et un retour haptique.

De plus, bien qu’Apple promette une « autonomie d’une journée » avec l’iPad mini 7, nous n’avons pas encore d’estimation précise sur sa durée. C’était une faiblesse notable du modèle précédent, donc nous avons hâte de tester ce point.

Malgré ces faiblesses, l’iPad mini 7 semble, sur le papier, être la meilleure tablette de 8 pouces que l’on puisse acheter, et il est rassurant de voir Apple rester fidèle à ce format, malgré la taille croissante des iPhone 16 et 16 Pro.

