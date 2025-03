Après le MacBook Air M4, Apple préparerait l’arrivée de nouveaux iPad

L'iPad Air et l'iPad 10,9 pouces pourraient être mis à jour très prochainement

Elles sont attendues peu de temps après le lancement du MacBook Air M4

Mais une source affirme qu'elles "n'arriveront probablement pas dans les prochains jours"

Si l’un des meilleurs iPad est sur la liste des achats à venir, mieux vaut patienter encore un peu. De nouveaux modèles devraient bientôt voir le jour, avec une mise à niveau majeure du processeur qui pourrait justifier l’attente.

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, les stocks d’iPad Air et d’iPad de 10e génération sont en baisse dans les Apple Stores. Ce phénomène précède souvent l’arrivée de nouveaux modèles, Apple cessant généralement d’approvisionner ses anciens appareils à l’approche d’un renouvellement de gamme.

En revanche, alors qu’un nouveau MacBook Air équipé d’une puce M4 pourrait être lancé dès cette semaine, Gurman estime que les nouveaux iPad ne seront « probablement pas dévoilés dans les prochains jours ». Aucun calendrier précis n’a été avancé, mais tout laisse à penser que ces tablettes arriveront dans les semaines à venir plutôt que dans les jours qui suivent.

Mises à jour mineures

(Image credit: Future)

L’iPad Air et l’iPad d’entrée de gamme devraient connaître des mises à jour mineures cette année, les principaux changements concernant les processeurs. L’iPad Air pourrait être équipé d’une puce M3 ou M4, tandis que l’iPad de 11e génération embarquerait soit l’A16 Bionic, soit l’A17 Pro.

En revanche, il ne faut pas s’attendre à de grandes évolutions du design ou de l’écran. Les rumeurs à ce sujet sont quasi inexistantes, ce qui laisse penser que les améliorations concerneront essentiellement les composants internes. Parmi les autres nouveautés possibles, le Wi-Fi 7 et un nouveau Magic Keyboard pourraient être au programme.

Malgré l’arrivée imminente de ces modèles, ce n’est pas le cas de l’iPad Pro et de l’iPad mini. L’iPad Pro ne devrait pas être renouvelé avant l’introduction de la puce M5 plus tard dans l’année, et l’iPad mini a déjà bénéficié d’une mise à jour il y a quelques mois.

Ceux qui envisagent d’acheter l’un de ces deux derniers modèles peuvent donc le faire sans crainte. En revanche, mieux vaut patienter un peu avant d’investir dans un iPad Air ou un iPad d’entrée de gamme, le temps que les nouveaux modèles soient disponibles.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Vous aimerez aussi