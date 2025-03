Le nouvel iPad d'entrée de gamme d'Apple gagne en puissance, mais reste privé d'Apple Intelligence

Apple vient de mettre à jour l'iPad d'entrée de gamme, désormais baptisé iPad (A16)

La nouvelle puce A16 est jusqu'à 50 % plus rapide que la génération précédente, mais ne prend pas en charge l'Apple Intelligence

Le prix reste le même et la capacité de stockage de départ est doublée

En parallèle du dévoilement du nouvel iPad Air équipé de la puce M3, Apple a également mis à jour l’iPad d’entrée de gamme – mais cette évolution pourrait ne pas être celle attendue. La bonne nouvelle, c’est qu’il est toujours disponible en plusieurs coloris et conserve le même prix de départ. Comme l’iPad Mini (A17 Pro), il devient désormais l’iPad (A16), avec le nom du processeur intégré à son appellation.

Son prix de départ est de 409 €. Au lieu de 64 Go de stockage, il propose désormais 128 Go en standard. De quoi offrir plus d’espace pour les applications, les photos et les fichiers.

C’est le premier produit lancé par Apple depuis longtemps qui ne prend pas en charge Apple Intelligence. Il est propulsé par la puce A16, qui devrait améliorer les performances du modèle d’entrée de gamme grâce à un processeur à 5 cœurs, un GPU à 4 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs, par rapport à l’A14 Bionic. Toutefois, cette puce ne permet pas d’utiliser Apple Intelligence, un point à prendre en compte selon l’importance accordée à ces fonctionnalités.

iPadOS 18 devrait cependant fonctionner sans problème et permettre de jouer, de regarder des vidéos en streaming, d’éditer des fichiers, de naviguer sur le web ou encore de passer des appels FaceTime. D’après Apple, cet iPad serait jusqu’à 50 % plus rapide que la génération précédente et « l’A16 rend l’iPad mis à jour jusqu’à six fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue ». Reste à savoir quel modèle Android sert de référence.

Même sans Apple Intelligence, cet iPad de onzième génération avec la puce A16 conserve un port USB-C pour la recharge, un capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation et la compatibilité avec deux accessoires essentiels : l’Apple Pencil de première génération (avec USB-C) et le Magic Keyboard Folio, qui se distingue par sa flexibilité d’utilisation par rapport au Magic Keyboard classique.

Autre détail intéressant : l’écran semble légèrement plus grand que celui de la génération précédente. Il mesure désormais 11 pouces avec une dalle Liquid Retina (résolution de 2360 x 1640) et la technologie True Tone, contre 10,9 pouces pour l’iPad de dixième génération.

Apple précise néanmoins que l’écran conserve des bords arrondis, ce qui réduit légèrement la surface réellement affichable. Il faudra attendre de pouvoir le tester en main pour voir si les bordures ont été affinées.

L’iPad embarque toujours un capteur photo de 12 mégapixels à l’arrière et un capteur de 12 mégapixels à l’avant, compatible avec Center Stage pour ajuster automatiquement le cadrage lors des appels vidéo. Parmi les autres caractéristiques, on retrouve des haut-parleurs stéréo en mode paysage, deux microphones pour capturer l’audio, ainsi que la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. En optant pour le modèle cellulaire, la compatibilité avec la 5G Sub-6GHz est assurée, mais sans support du mmWave, à l’image de l’iPhone 16e.

Comme l’iPad Air avec M3, l’iPad (A16) est déjà disponible en précommande. Son lancement officiel est prévu pour le 12 mars 2025.

