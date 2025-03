Apple booste l’iPad Air avec la puce M3 et un Magic Keyboard digne des modèles Pro

Les tablettes iPad Air 11 et 13 pouces reçoivent le M3

Prise en charge du nouveau Magic Keyboard

Prix inchangés depuis les derniers modèles

Moins de 24 heures après que Tim Cook a teasé « Il y a quelque chose dans l’AIR », Apple officialise son nouvel iPad Air. Doté de la puce M3, il conserve ses coloris vifs et propose désormais une compatibilité avec le « nouveau » Magic Keyboard, initialement lancé avec l’iPad Pro M4.

Il s'agit d'une mise à jour précoce pour l’iPad Air, qui avait déjà bénéficié d’une refonte avec la puce M2 et un nouveau design le 7 mai 2024. Pourtant, ce modèle reste l’un des plus populaires de la gamme, et cette nouvelle version lui offre une puissance supplémentaire pour des tâches toujours plus fluides.

L’iPad Air reste disponible en deux formats, 11 et 13 pouces, afin de s’adapter aux différents usages, sans hausse de prix par rapport à l’année précédente. Le modèle 11 pouces démarre à 719 €, tandis que le 13 pouces commence à 969 €, tous deux avec un stockage de base de 128 Go et en quatre coloris : Bleu, Mauve, Lumière Stellaire et Gris Sidéral.

Les écrans conservent la technologie Liquid Retina, sans OLED dynamique comme sur l’iPad Pro, mais offrent une expérience visuelle éclatante et précise grâce à un revêtement antireflet. Ils prennent en charge l’espace colorimétrique P3 et la technologie True Tone, qui ajuste automatiquement la température des couleurs à l’environnement. L’iPad Air est également compatible avec l’Apple Pencil Pro, permettant d’apercevoir l’impact d’un trait de crayon avant de l’appliquer.

Ce que signifie le M3

Côté performances, la puce M3 embarque un processeur 8 cœurs – répartis entre 4 cœurs haute performance et 4 cœurs basse consommation –, un GPU 9 cœurs avec prise en charge du ray tracing matériel, ainsi qu’un Neural Engine 16 cœurs. Apple confirme également que l’iPad Air est livré avec 8 Go de RAM de série. Autant dire qu’il offre une puissance confortable pour exécuter iPadOS 18, gérer le multitâche avec Stage Manager et exploiter les fonctionnalités d’Apple Intelligence. L’iPad Air M2 était déjà performant, mais cette mise à niveau renforce encore sa pérennité.

L’iPad Air conserve le capteur Touch ID intégré au bouton d’alimentation pour l’authentification et le déverrouillage, ainsi qu’un appareil photo frontal de 12 mégapixels positionné à l’horizontale, optimisé pour une utilisation en mode paysage.

L’arrivée d’un tout nouveau Magic Keyboard pour l’iPad Air prend donc tout son sens. Il conserve le même encombrement que la version précédente et reste compatible avec l’iPad Air M2. Apple y intègre toutefois un trackpad plus grand et 14 touches de fonction en haut du clavier, permettant d’accéder rapidement aux réglages de luminosité, de lecture multimédia, du microphone et du volume.

Autre évolution bienvenue : le port USB-C pass-through prend désormais en charge une recharge plus rapide, bien que l’impact sur les vitesses de transfert de données reste inconnu. C’est tout de même un progrès. Le prix est aussi légèrement revu : 269 $ pour le modèle 11 pouces et 319 $ pour le 13 pouces, mais uniquement en blanc.

À l’image des anciens Smart Keyboards et de tous les Magic Keyboards proposés par Apple, aucun souci de charge ou d’appairage à prévoir, puisqu’il fonctionne via un Smart Connector. Fait intéressant, l’iPad d’entrée de gamme reste le seul modèle à supporter le Magic Keyboard en deux parties, tandis que l’iPad Air adopte toujours un design flottant.

À l’arrière, on retrouve un appareil photo de 12 mégapixels pour la prise de photos et de vidéos. Cette mise à jour se concentre surtout sur l’amélioration des performances, grâce à l’intégration de la puce M3. Apple met en avant des gains de puissance significatifs, non pas par rapport à l’iPad Air M2, mais face aux modèles plus anciens : jusqu’à deux fois plus rapide que l’iPad Air M1 et 3,5 fois plus rapide que le modèle équipé de l’A14 Bionic.

Les premiers tests de l’iPad Air M3 arriveront bientôt, mais pour ceux qui sont déjà convaincus, les précommandes sont ouvertes et le lancement officiel est prévu pour le 12 mars. Par ailleurs, l’iPad d’entrée de gamme bénéficie aussi d’une légère mise à niveau technique, tout en conservant le même prix.

