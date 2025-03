Tim Cook annonce une nouveauté "dans l'air" cette semaine : le MacBook Air M4 en approche ?

Tim Cook vient d'annoncer qu'il y aura quelque chose dans l'AIR cette semaine

Il ne s'agit pas d'une invitation à un événement, mais plutôt d'un teaser vidéo pour quelque chose de nouveau

Si les rumeurs se confirment, nous pourrions voir un nouveau MacBook Air avec M4 ou un nouvel iPad

Apple est au cœur des rumeurs avec un possible MacBook Air équipé de la nouvelle puce M4 ultra-rapide. Et pour ne rien arranger, Tim Cook sème encore plus le doute en affirmant qu’il y a "quelque chose dans l’AIR" cette semaine. Un choix de mots probablement très calculé, mais qui laisse peu de place au doute : un lancement est imminent.

Comme pour le teasing de l’iPhone 16e, Tim Cook a publié sur X (anciennement Twitter) un simple “Cette semaine.”, accompagné d’une courte vidéo de six secondes. Aucun produit n’y apparaît, mais chaque mot s’affiche individuellement pour former la phrase : “There’s something in the AIR.” Une allusion évidente aux MacBook Air 13 et 15 pouces, mais aussi à l’iPad Air.

Un indice supplémentaire sur la vitesse : un élément traverse le mot "Air", créant un effet d’ondulation. De quoi suggérer un MacBook Air ou un iPad Air plus puissant, propulsé par Apple Silicon.

Ce teaser, publié le 3 mars 2025 à 10h54 (heure de l’Est), arrive juste après les révélations de Mark Gurman de Bloomberg. Selon lui, Apple pourrait dévoiler un MacBook Air équipé de la puce M4 dès cette semaine.

La puce M4 a été lancée en mai 2024 avec l’iPad Pro avant d’arriver en octobre 2024 sur l’iMac, le Mac mini et les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Il était donc temps qu’elle équipe enfin le MacBook Air, l’un des modèles les plus populaires et nomades d’Apple.

Pas de changement de design radical à prévoir, mais cette puce M4 devrait offrir un gain de performances grâce à un CPU et un GPU améliorés. Elle pourrait aussi renforcer les capacités d’Apple Intelligence avec des avancées majeures sur le Neural Engine. Et comme toujours, une autonomie encore optimisée est attendue.

Tim Cook a d’ailleurs soigneusement choisi ses mots, qui rappellent un moment marquant de l’histoire d’Apple. En 2008, avant que Steve Jobs ne sorte le tout premier MacBook Air d’une enveloppe en papier kraft, le slogan de l’événement était déjà : “2008, There’s something in the air.” Cette fois, le mot "AIR" est encore plus mis en avant.

Autre détail intrigant : Apple ne mentionne pas un produit en particulier, laissant entendre que plusieurs nouveautés pourraient être dévoilées.

D’après les dernières informations, un iPad Air amélioré et un nouvel iPad d’entrée de gamme (probablement la 12e génération) seraient également en préparation. L’iPad Air a déjà connu une mise à jour en mai 2024 avec Face ID et un design proche de l’iPad Pro. Mais cette fois, il pourrait embarquer une puce M3 ou M4, accompagnée de nouveaux accessoires.

Concernant l’iPad d’entrée de gamme, les améliorations seraient essentiellement axées sur les performances. Toutefois, Bloomberg précise que ces annonces pourraient intervenir un peu plus tard.

La réponse ne devrait plus tarder : Apple promet des nouvelles cette semaine. En attendant, mieux vaut rester attentif pour ne rien manquer de ces annonces.

