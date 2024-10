iPad mini 7 à l’horizon, l’iPad mini 6 en liquidation

La présentation de l’iPhone 16 vient à peine de se terminer, mais Apple semble déjà préparer une autre grande annonce pour 2024.

D'après Mark Gurman de Bloomberg, un Mac mini repensé, des MacBooks équipés de la puce M4, et un nouvel iPad mini (alias iPad mini 7) pourraient être lancés "d'ici la fin de l'année 2024", avec une probable présentation en octobre lors du troisième grand événement Apple de l’année.

Ce n’est pas une révélation inédite – Gurman avait déjà laissé entendre qu’un nouvel iPad était potentiellement en approche – mais une fuite récente chez Best Buy semble confirmer cette rumeur. Une liste de produits, désormais supprimée (via MacRumors), indiquait que Best Buy s'apprête à organiser une liquidation pour un produit "mini Wi-Fi" non nommé, dans la catégorie des tablettes de son site.

L'iPad mini 6 (ci-dessus) a été lancé en septembre 2021 (Image credit: TechRadar)

Apple a pour habitude de ne pas réapprovisionner ses anciens modèles quand un nouvel appareil est sur le point d’être lancé, ce qui nous rend assez confiants quant à l’arrivée de cet iPad mini 7 avant la fin de l’année 2024.

Concernant les améliorations que cette nouvelle tablette pourrait apporter, Gurman a déjà laissé entendre (via X) qu’il "ne serait pas surpris que l’iPad mini soit mis à jour pour l’intelligence artificielle" (entendre : Apple Intelligence). On sait que l’Apple Intelligence fonctionne uniquement avec la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro, la puce A18 de l’iPhone 16, la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro, et les puces de la série M d’Apple. L’iPad mini 7 sera donc probablement équipé d’une de ces puissantes puces, voire d’un tout nouveau modèle.

L’iPad mini 6 actuel utilise une puce A15 Bionic, désormais vieillissante, donc que l’iPad mini 7 soit compatible ou non avec l’Apple Intelligence, la gamme iPad mini a besoin d’un véritable coup de pouce en termes de puissance.

D'anciennes rumeurs parlaient d’un iPad mini avec un écran OLED de 8,7 pouces (le modèle actuel utilise un écran LCD de 8,3 pouces), mais il ne faut peut-être pas s’attendre à un changement de dimension aussi radical.

Quoi qu’il en soit, voici ce qu’on aimerait voir dans l’iPad mini 7, et l'attente d'une invitation imminente pour un événement Apple reste grande.