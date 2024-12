L’iPad mini poursuit sa renaissance : une version OLED attendue pour 2026

L'iPad mini devrait bénéficier d'une mise à jour OLED en 2026

Il s'agirait de la deuxième tablette Apple à bénéficier de cette technologie d'écran

L'OLED apporterait des avantages majeurs par rapport à l'écran actuel de la tablette

Il fut un temps où l’iPad mini était la tablette oubliée d’Apple, mais cette époque semble aujourd’hui bien révolue. Doté d’une puissante puce A17 Pro et d’un design compact, l’iPad mini renoue avec son succès. Et cette trajectoire pourrait bien se poursuivre grâce à une mise à jour majeure attendue dans les prochaines années.

D’après un rapport publié par les analystes de Display Supply Chain Consultants (DSCC), l’iPad mini sera équipé d’un écran OLED de 8,5 pouces en 2026. Non seulement cela représente une légère augmentation de taille par rapport à l’écran actuel de 8,3 pouces, mais ce serait également la première fois qu’Apple intégrerait la technologie OLED à sa plus petite tablette.

Cette avancée constituerait une amélioration significative par rapport à l’écran LED actuel, offrant un meilleur contraste, des noirs plus profonds et des angles de vision élargis, entre autres avantages.

Une telle mise à jour pourrait bien faire de l’iPad mini le challenger inattendu de la gamme de tablettes Apple. En étant plus abordable que des modèles comme l’iPad Pro ou l’iPad Air, tout en bénéficiant d’un écran amélioré, il pourrait devenir l’appareil idéal pour regarder du contenu en déplacement. L’écran offrirait une expérience visuelle superbe, le tout dans un format léger et pratique. Sur le papier, l’iPad mini de 2026 s’annonce donc comme une option très séduisante.

L'OLED en route

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L’iPad mini n’est pas le seul appareil évoqué dans le rapport de DSCC. L’iPad Air est également mentionné, avec une possible mise à jour OLED pour les modèles de 11 pouces et 13 pouces prévue en 2027 – une hypothèse déjà soutenue par une feuille de route divulguée par les analystes d’Omdia. Si cela se confirme, seul l’iPad d’entrée de gamme de 10,9 pouces serait dépourvu d’écran OLED en 2027.

Toujours en 2027, DSCC prévoit qu’Apple lancera un nouvel iPad Pro équipé d’un écran pliable de 18,8 pouces. Ce serait le tout premier appareil pliable d’Apple (avant un hypothétique iPhone pliable) et cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour cette tablette haut de gamme.

Bien que de nombreuses rumeurs récentes se concentrent sur cet iPad Pro pliable, notamment celles de Mark Gurman (Bloomberg), du Wall Street Journal et d’Omdia, peu d’attention a été portée à l’iPad mini.

Cependant, avec l’arrivée probable de l’écran OLED, il est fort probable que beaucoup plus de regards se tourneront vers la plus petite tablette d’Apple dans les années à venir.

